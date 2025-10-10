В африканской квалификации на чемпионат мира сборная Сенегала разгромила команду Южного Судана со счетом 5:0.
Дублем в этой игре отличился Исмаила Сарр, еще голы забили Садио Мане, Николас Джексон и Шериф Ндиайе.
Результат матча
South SudanЧМ-2026. Отбор. Африка0:5СенегалДакар
0:1 Исмаила Сарр 29' 0:2 Садио Мане 46' 0:3 Исмаила Сарр 54' 0:4 Николас Джексон 60' пен. 0:5 Шериф Ндиайе 75'
South Sudan: Majak Mawith, Benjamin Laku Lotelek, Rashid Toha, Atendele Mawa, Wani Ivan Adebo (David Sebit 61'), Joseph Malish (Ronald Innocent 61'), Peter Chan, Keer Mangar Majak (Pap Chol 74'), Peter Chol, Valentino Yuel (Rashid Okocha 61'), Tito Okello (Ajak Riak 61')
Сенегал: Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Мусса Ньякат, Идрисса Гана Гейе (Шейх Няьссе 72'), Папе Сарр (Шериф Ндиайе 63'), Николас Джексон (Шейх Сабали 63'), Садио Мане (Пате Сисс 63'), Илиман Ндиайе (Ilay Camara 71'), Исмаила Сарр, Крепин Дьятта, Malick Diouf
Жёлтая карточка: Joseph Malish 39' (South Sudan)
Сенегал набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице своей группы. У Южного Судана 4 балла и последняя строчка.
В параллельной игре сборная Габона на выезде выиграла у команды Гамбии с результатом 4:3.
На покер Пьера-Эмерика Обамеянга хозяева ответили точными ударами Янкубы Минте и Адама Сидибе (дважды).
У Габона стало 22 очка и второе место в своей группе, Гамбия (10) — четвертая.