В африканской квалификации на чемпионат мира сборная Сенегала разгромила команду Южного Судана со счетом 5:0.

Дублем в этой игре отличился Исмаила Сарр, еще голы забили Садио Мане, Николас Джексон и Шериф Ндиайе.

Результат матча

South Sudan ЧМ-2026. Отбор. Африка 0:5 Сенегал Дакар

0:1 Исмаила Сарр 29' 0:2 Садио Мане 46' 0:3 Исмаила Сарр 54' 0:4 Николас Джексон 60' пен. 0:5 Шериф Ндиайе 75'

South Sudan: Majak Mawith, Benjamin Laku Lotelek, Rashid Toha, Atendele Mawa, Wani Ivan Adebo ( David Sebit 61' ), Joseph Malish ( Ronald Innocent 61' ), Peter Chan, Keer Mangar Majak ( Pap Chol 74' ), Peter Chol, Valentino Yuel ( Rashid Okocha 61' ), Tito Okello ( Ajak Riak 61' )

Сенегал: Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Мусса Ньякат, Идрисса Гана Гейе ( Шейх Няьссе 72' ), Папе Сарр ( Шериф Ндиайе 63' ), Николас Джексон ( Шейх Сабали 63' ), Садио Мане ( Пате Сисс 63' ), Илиман Ндиайе ( Ilay Camara 71' ), Исмаила Сарр, Крепин Дьятта, Malick Diouf

Жёлтая карточка: Joseph Malish 39' (South Sudan)