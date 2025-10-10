«Манчестер Юнайтед» нацеливается на усиление центральной линии полузащиты и планирует подписать нового игрока следующим летом, пишет Sky Sports.

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Зимой клуб не будет активен на трансферном рынке из-за крупных инвестиций, сделанных этим летом, но летом 2026 года среди приоритетов манкунианцев будет подписание полузащитника с учётом истечения контрактов ряда футболистов, включая Каземиро и Харри Магуайра.

С большой вероятностью договор с Каземиро не будут продлевать, что позволит освободить значительную часть зарплатного фонда. Основными кандидатами на усиление «Манчестер Юнайтед» считаются Карлос Балеба из «Брайтона» и Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест». Оба игрока рассматриваются как перспективные и способные усилить команду в центре поля.