Футбольный клуб ЦСКА официально объявил о продлении контракта с бразильским защитником Роберто Мойзесом.

Роберто Мойзес globallookpress.com

Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано до конца сезона 2028/29 и будет длиться четыре года. Мойзес выступает за армейцев с лета 2022 года, за это время он провёл 124 матча, забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

В составе ЦСКА бразилец дважды выиграл Кубок России и один раз Суперкубок России, а также становился серебряным и бронзовым призером Российской Премьер-Лиги. В текущем сезоне 2025/26 Мойзес принял участие в 17 матчах и сделал 3 голевые передачи.