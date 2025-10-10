У Казахстана стало шесть очков и четвертое место в группе, Лихтенштейн (0) — последний.

Галымжан Кенжебек смог забить дважды, а Бактиер Зайнутдинов и Алибек Касым по разу поразили ворота соперника.

В матче квалификации ЧМ-2026 сборная Казахстана разгромила команду Лихтенштейна со счетом 4:0.

