В матче квалификации ЧМ-2026 сборная Казахстана разгромила команду Лихтенштейна со счетом 4:0.
Галымжан Кенжебек смог забить дважды, а Бактиер Зайнутдинов и Алибек Касым по разу поразили ворота соперника.
Результат матча
КазахстанАстана4:0ЛихтенштейнВадуц
1:0 Galymzhan Kenzhebek 26' 2:0 Бахтиёр Зайнутдинов 28' 3:0 Galymzhan Kenzhebek 59' 4:0 Алибек Касым 81'
Казахстан: Мухаммеджан Сейсен, Багдат Каиров, Алибек Касым, Нуралы Алип (Adilbek Zhumakhanov 82'), Ян Вороговский (Nauryzbek Zhagorov 75'), Исламбек Куат, Алессандро Д'Аддарио, Рамазан Оразов (Георгий Жуков 75'), Ислам Чесноков, Бахтиёр Зайнутдинов (Иван Свиридов 62'), Galymzhan Kenzhebek (Dinmukhamed Karaman 62')
Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Макс Гопель, Йенс Хофер, Арон Зеле (Jonas Weissenhofer 69'), Симон Люхингер, Николас Хаслер, Кенни Киндле (Ферхат Саглам 46'), Фабио Люк Нотаро (Деннис Саланович 89'), Северин Шлегель (Ливио Мейер 69'), Emanuel Zund, Alessio Hasler (Сандро Вольфингер 60')
Жёлтые карточки: Алессандро Д'Аддарио 31', Бахтиёр Зайнутдинов 41' — Йенс Хофер 1', Emanuel Zund 72'
У Казахстана стало шесть очков и четвертое место в группе, Лихтенштейн (0) — последний.