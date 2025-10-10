Оливер Гласнер признан лучшим тренером сентября в английской Премьер-лиге.

Оливер Гласнер globallookpress.com

Под его руководством «Кристал Пэлас» в течение месяца одержал две победы и один раз сыграл вничью. 51-летний наставник обошел в голосовании таких сильных соискателей, как Микель Артета из «Арсенала», Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и Режис Ле Бри из «Сандерленда».

Первое поражение «орлов» в сезоне случилось только в октябре — в 7-м туре АПЛ лондонцы уступили «Эвертону» со счётом 1:2. До этого «Кристал Пэлас» установил клубный рекорд, не проигрывая 19 матчей во всех турнирах подряд.