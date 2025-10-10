Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался об игре бразильца Жерсона в составе «Зенита».

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Жерсон сожалеет о том, что перешёл в "Зенит". Но когда за тебя заплачены такие деньги, ты должен себя показать, а потом уже проситься перейти в другую команду. Не совсем корректно показывать свою не лучшую игру и проситься уйти. Хотя за всё отвечают люди, которые его пригласили.

Я считаю, что трансфер Жерсона себя не оправдал. Но впереди есть зимняя пауза, где за два месяца можно подготовить любого футболиста. Посмотрим, смогут ли в "Зените" это сделать. Но, как я понимаю, у Жерсона больше психологическая проблема, потому что он хотел перейти в другой клуб», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что Жерсон перешел в «Зенит» летом 2025 года и провел за команду шесть матчей.