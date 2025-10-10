На «Геламко Арене» в Генте Бельгия снова столкнулась с кошмаром по имени Северная Македония. После ничьей 1:1 в Скопье команда Руди Гарсии повторила сценарий — тотальное владение, десятки моментов и ноль на табло. Матч закончился 0:0 и стал, пожалуй, самым разочаровывающим вечером «красных дьяволов» в этом отборочном цикле.

Результат матча Бельгия Брюссель 0:0 Северная Македония Скопье Бельгия: Тибо Куртуа, Тимоти Кастань ( Тома Мёнье 89' ), Зено Дебаст, Артур Теате, Максим Де Кёйпер ( Хоакин Сейс 89' ), Алексис Салемакерс ( Луа Опенда 59' ), Ханс Ванакен ( Малик Мартен Фофана 74' ), Николас Раскин, Кевин Де Брёйне, Леандро Троссард ( Амаду Онана 74' ), Жереми Доку Северная Македония: Столе Димитриевски, Эгзиян Алиоски, Висар Муслиу ( Дарко Велковски 84' ), Джоко Зайков, Андрей Стойчевский ( Исник Алими 74' ), Энис Барди, Элиф Элмас, Яни Атанасов ( Stefan Despotovski 74' ), Тихомир Костадинов, Стефан Ашковски ( Дарко Чурлинов 46' ), Боян Миовски ( Милан Ристовски 57' ) Жёлтые карточки: Алексис Салемакерс 6', Артур Теате 68', Кевин Де Брёйне 79' — Стефан Ашковски 30', Тихомир Костадинов 87'

Статистика матча 5 Удары в створ 0 8 Удары мимо 1 80 Владение мячом 20 13 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 15 Фолы 9

Едва ли не впервые за последние годы Бельгия вышла без классического форварда. Руди Гарсия рискнул и поставил Леандро Троссарда ложной «девяткой», надеясь на мобильность и игру между линий. И первые минуты показали: идея не без оснований. Команда уверенно контролировала мяч (владение к середине тайма перевалило за 70%), комбинации шли через Де Брёйне, а активный Доку держал в постоянном напряжении правый фланг обороны гостей.

На 13-й минуте именно Кевин создал первый острый эпизод — его удар с отскока едва не влетел под перекладину, но мяч задел защитника. Чуть позже Доку прорезал фланг и прострелил на Троссарда — блок. Следом Салемакерс пробивал в упор, но мяч выбили с линии. Несколько полумоментов добавил Кастань из глубины, однако до перерыва счёт так и не был открыт.

Бельгия — Северная Македония globallookpress.com

Северная Македония не стеснялась играть предельно просто. Команда собрала у своих ворот бетонный блок, редко переходила центр поля и лишь эпизодами пыталась контратаковать. Всё сводилось к одной задаче — выстоять. И этот план работал идеально.

Второй тайм — всё ближе, но всё тщетно

После перерыва картина не изменилась. «Дьяволы» продолжали нагнетать давление, словно сжимая пружину. На 54-й минуте Де Брёйне с левой ноги закручивал в дальний — кипер Димитриевски дотянулся в прыжке. Через несколько минут Доку пробил низом — снова сейв. А когда Опенда, вышедший на замену, выскочил один на один после филигранного паса Ванакена, казалось, что мяч обязан влететь в сетку. Но и тут кипер Северной Македонии оказался быстрее.

Бельгия — Северная Македония globallookpress.com

Параллельно Гарсия пытался что-то придумать: выпускал Фофану, менял фланги, переводил Де Брёйне ближе к штрафной. Но без форварда-завершителя всё упиралось в последний удар. На 74-й минуте после подачи Доку Кастань не дотянулся до мяча в сантиметрах от линии, а на 87-й Фофана мощно пробил с дистанции — мимо. У Бельгии было всё, кроме гола: 74% владения, 16 ударов, семь в створ — только не победа в матче. Нулевая ничья — результат, который по статистике выглядел почти невозможным, но футбол любит парадоксы.

Система без завершителя и растущая тревога

Этот вечер стал лакмусовой бумагой для проекта Гарсии. Команда играет зрелищно, с контролем, но без Лукаку и Батшуайи она теряет ударную силу. Иронично, что тренер не рискнул выпустить Миши даже на концовку — как будто из принципа. Но результатом стала третья подряд игра, где Бельгия забивает меньше ожидаемого, а реализация падает до критического минимума.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Де Брёйне снова был мотором — создал четыре ключевых момента и дирижировал атаками, но в одиночку взламывать десять защитников невозможно. Доку провёл один из лучших матчей в отборе, обыгрывал, искал пространство, навешивал — и не находил откликов. Ванакен — пожалуй, самый полезный в центре, но его ранняя замена лишь усилила ощущение несогласованности.

Итог — Бельгия остаётся второй в группе J, уступая Северной Македонии одно очко при игре в запасе. Впереди решающий выезд в Кардифф, где проигрывать нельзя: поражение отбросит команду на третье место и серьёзно осложнит путь на чемпионат мира.

Бельгия — Северная Македония globallookpress.com

Но главный вопрос — не в арифметике. А в том, как команда с таким талантом снова оказалась бессильной против соперника, который просто закрылся у своих ворот. Гарсия хотел показать новую Бельгию — гибкую, мобильную, атакующую. В итоге получил старую проблему: нет нападающего — нет голов.