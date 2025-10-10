Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На «Геламко Арене» в Генте Бельгия снова столкнулась с кошмаром по имени Северная Македония. После ничьей 1:1 в Скопье команда Руди Гарсии повторила сценарий — тотальное владение, десятки моментов и ноль на табло. Матч закончился 0:0 и стал, пожалуй, самым разочаровывающим вечером «красных дьяволов» в этом отборочном цикле.

Результат матча

БельгияБрюссельБельгия0:0Северная МакедонияСеверная МакедонияСкопье
Бельгия:  Тибо Куртуа,  Тимоти Кастань (Тома Мёнье 89'),  Зено Дебаст,  Артур Теате,  Максим Де Кёйпер (Хоакин Сейс 89'),  Алексис Салемакерс (Луа Опенда 59'),  Ханс Ванакен (Малик Мартен Фофана 74'),  Николас Раскин,  Кевин Де Брёйне,  Леандро Троссард (Амаду Онана 74'),  Жереми Доку
Северная Македония:  Столе Димитриевски,  Эгзиян Алиоски,  Висар Муслиу (Дарко Велковски 84'),  Джоко Зайков,  Андрей Стойчевский (Исник Алими 74'),  Энис Барди,  Элиф Элмас,  Яни Атанасов (Stefan Despotovski 74'),  Тихомир Костадинов,  Стефан Ашковски (Дарко Чурлинов 46'),  Боян Миовски (Милан Ристовски 57')
Жёлтые карточки:  Алексис Салемакерс 6',  Артур Теате 68',  Кевин Де Брёйне 79'  —  Стефан Ашковски 30',  Тихомир Костадинов 87'

Едва ли не впервые за последние годы Бельгия вышла без классического форварда.  Руди Гарсия рискнул и поставил Леандро Троссарда ложной «девяткой», надеясь на мобильность и игру между линий.  И первые минуты показали: идея не без оснований.  Команда уверенно контролировала мяч (владение к середине тайма перевалило за 70%), комбинации шли через Де Брёйне, а активный Доку держал в постоянном напряжении правый фланг обороны гостей.

На 13-й минуте именно Кевин создал первый острый эпизод — его удар с отскока едва не влетел под перекладину, но мяч задел защитника.  Чуть позже Доку прорезал фланг и прострелил на Троссарда — блок.  Следом Салемакерс пробивал в упор, но мяч выбили с линии.  Несколько полумоментов добавил Кастань из глубины, однако до перерыва счёт так и не был открыт.

Бельгия — Северная Македония
Бельгия — Северная Македония globallookpress.com

Северная Македония не стеснялась играть предельно просто.  Команда собрала у своих ворот бетонный блок, редко переходила центр поля и лишь эпизодами пыталась контратаковать.  Всё сводилось к одной задаче — выстоять.  И этот план работал идеально.

Второй тайм — всё ближе, но всё тщетно

После перерыва картина не изменилась.  «Дьяволы» продолжали нагнетать давление, словно сжимая пружину.  На 54-й минуте Де Брёйне с левой ноги закручивал в дальний — кипер Димитриевски дотянулся в прыжке.  Через несколько минут Доку пробил низом — снова сейв.  А когда Опенда, вышедший на замену, выскочил один на один после филигранного паса Ванакена, казалось, что мяч обязан влететь в сетку.  Но и тут кипер Северной Македонии оказался быстрее.

Бельгия — Северная Македония
Бельгия — Северная Македония globallookpress.com

Параллельно Гарсия пытался что-то придумать: выпускал Фофану, менял фланги, переводил Де Брёйне ближе к штрафной.  Но без форварда-завершителя всё упиралось в последний удар.  На 74-й минуте после подачи Доку Кастань не дотянулся до мяча в сантиметрах от линии, а на 87-й Фофана мощно пробил с дистанции — мимо.  У Бельгии было всё, кроме гола: 74% владения, 16 ударов, семь в створ — только не победа в матче.  Нулевая ничья — результат, который по статистике выглядел почти невозможным, но футбол любит парадоксы.

Система без завершителя и растущая тревога

Этот вечер стал лакмусовой бумагой для проекта Гарсии.  Команда играет зрелищно, с контролем, но без Лукаку и Батшуайи она теряет ударную силу.  Иронично, что тренер не рискнул выпустить Миши даже на концовку — как будто из принципа.  Но результатом стала третья подряд игра, где Бельгия забивает меньше ожидаемого, а реализация падает до критического минимума.

Кевин Де Брёйне
Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Де Брёйне снова был мотором — создал четыре ключевых момента и дирижировал атаками, но в одиночку взламывать десять защитников невозможно.  Доку провёл один из лучших матчей в отборе, обыгрывал, искал пространство, навешивал — и не находил откликов.  Ванакен — пожалуй, самый полезный в центре, но его ранняя замена лишь усилила ощущение несогласованности.

Итог — Бельгия остаётся второй в группе J, уступая Северной Македонии одно очко при игре в запасе.  Впереди решающий выезд в Кардифф, где проигрывать нельзя: поражение отбросит команду на третье место и серьёзно осложнит путь на чемпионат мира.

Бельгия — Северная Македония
Бельгия — Северная Македония globallookpress.com

Но главный вопрос — не в арифметике.  А в том, как команда с таким талантом снова оказалась бессильной против соперника, который просто закрылся у своих ворот.  Гарсия хотел показать новую Бельгию — гибкую, мобильную, атакующую.  В итоге получил старую проблему: нет нападающего — нет голов.