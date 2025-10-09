Европейская футбольная ассоциация официально опровергла слухи о возможной реформе формата Лиги чемпионов. Несмотря на встречи между представителями УЕФА и организаторами европейской Суперлиги, никаких изменений в турнир вноситься не будет.

Логотип УЕФА globallookpress.com

«Мы можем подтвердить сообщения о том, что генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис несколько раз встречался с соучредителем A22 Sports Management Анасом Лаграри в публичных местах. Официальных результатов эти беседы не принесли. Мы категорически заявляем, что никаких планов по изменению формата Лиги чемпионов УЕФА не предусмотрено», — заявили в пресс-службе организации.

Ранее стало известно, что инициаторы Суперлиги, в частности компания A22 Sports Management, предложили УЕФА радикальные изменения в структуру главного еврокубка.