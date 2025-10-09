Бывший тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал результаты ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.

Юрий Семин globallookpress.com

«Мне очень нравится настрой ЦСКА. Игроки, например, Кисляк и Глебов, держат уровень на протяжении всего старта сезона, а не демонстрируют класс только в конкретной игре. Это говорит об их стабильной физике и стабильном мастерстве. Команда растет, играет с каждым матчем все лучше и лучше», — сказал Семин в интервью «СЭ».

После 11 туров ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Следующий матч клуб проведет против «Локомотива» 18 октября.