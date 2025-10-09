Польша дома обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче — 3:0.
Единственный гол в матче забил Петр Зелиньски на 49-й минуте встречи.
Результат матча
ПольшаВаршава1:0Новая ЗеландияВеллингтон
1:0 Кшиштоф Пёнтек 49'
Польша: Бартломей Дронговский (Камиль Грабара 46'), Томаш Кендзёра, Пшемыслав Висневски (Кароль Свидерски 46'), Ян Зёлковский, Пшемыслав Франковски (Якуб Кивёр 46'), Якуб Пётровский, Пётр Зелиньски (Бартош Капустка 63'), Себастьян Шиманьски (Павел Вшолек 46'), Марко ван Гинкел, Кшиштоф Пёнтек, Michal Skoras (Аркадиуш Пырка 73')
Новая Зеландия: Алекс Паульсен, Харприт Сингх, Фрэнсис Де Врис (Билл Туилома 82'), Майкл Боксолл, Финн Сёрман, Мэттью Гарбетт (Бен Олд 72'), Марко Стаменич, Райан Томас (Owen Parker-Price 82'), Тим Пэйн (Лукас Келли-Хилд 82'), Бен Уэйн (Andre De Jong 72'), Callum McCowatt (Крис Вуд 84')
Поляки следующий матч проведут 12 октября против литовцев в рамках квалификации к ЧМ-2026, а новозеландцы 14 числа сыграют против норвежцев в товарищеской встрече.