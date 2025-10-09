Крайний полузащитник «Зенита» Педро считает, что уровень РПЛ с каждым годом постоянно растет, а конкреция только увеличивается.

Педро
Педро globallookpress.com

«Мне не кажется, что уровень РПЛ падает.  Наглядный пример — высокая конкуренция.  Выигрывать с каждым матчем всё сложнее.  Нет проходных соперников.  Любая команда может преподнести сюрприз.  Всё это показывает, что уровень футбола только растёт.

Появляются молодые футболисты.  Приезжают крутые состоявшиеся игроки.  И всё это идёт на пользу», — сказал Педро «Чемпионату».

Сейчас бразильцу 19 лет, в составе питерского клуба он играет с января 2024 года.  Всего за это время он сыграл за «Зенит» 68 матчей, забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.