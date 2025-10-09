Клуб американской МЛС «Орландо» всерьез интересуется форвардом лондонского «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисоном.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, руководство «Орландо» во главе с директором Рикардо Морейрой встречалось с окружением бразильца и назвало возможную сумму его будущего контракта. Пока агенты Ришарлисона взяли время на раздумье.

В этом сезоне нападающий сыграл сыграл 7 матчей в АПЛ, забил 3 мяча и сделал один ассист.

28-летний Ришарлисон выступает за «шпор» с лета 2022 года, перейдя из «Эвертона», и сейчас оценивается в 20 млн евро.