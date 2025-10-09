Нидерланды в гостях разгромили Мальту в гостевом матче отборочного раунда ЧМ-2026 — 4:0.
Дубль с пенальти забил Коди Гакпо на 12-й и 48-й минутах встречи. Тиджани Рейндерс довел счет до разгромного на 57-й минуте, а Мемфис Депай на 90+3-й минуте установил окончательный счет в матче.
Результат матча
МальтаВаллетта0:4НидерландыАмстердам
0:1 Коди Матес Гакпо 12' пен. 0:2 Коди Матес Гакпо 49' пен. 0:3 Тейьяни Рейндерс 57' 0:4 Мемфис Депай 90+3'
Мальта: Анри Бонелло, Энрико Пепе, Хуан Корбалан, Курт Шоу, Райан Камензули, Мэттью Гийомье, Джозеф Мбонг (Адам Магри-Оверенд 72'), Тедди Теума (Кемар Райд 84'), Александер Сатариано (Янник Янкам 73'), Ирвин Кардона (Basil Tuma 87'), Ylyas Chouaref (Джоди Джонс 84')
Нидерланды: Барт Вербрюгген, Жереми Фримпонг (Дониелл Мален 67'), Микки ван де Вен (Квилиндсхи Хартман 84'), Вирджил ван Дейк, Юрриен Тимбер, Дензел Дюмфрис, Френки де Йонг (Джастин Клюйверт 67'), Тейьяни Рейндерс, Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо (Ксави Симонс 84'), Ваутер Вегорст (Мемфис Депай 67')
Жёлтые карточки: Райан Камензули 37', Энрико Пепе 47', Ирвин Кардона 55', Тедди Теума 83', Адам Магри-Оверенд 90+2' — Вирджил ван Дейк 62', Мемфис Депай 74'
Нидерланды упрочили свое лидерство в группе, набрав 13 очков за 5 встреч. Мальта с 2 баллами занимает последнюю, 5-ю строчку.