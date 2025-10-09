Нидерланды в гостях разгромили Мальту в гостевом матче отборочного раунда ЧМ-2026 — 4:0.

Сборная Нидерландов по футболу globallookpress.com

Дубль с пенальти забил Коди Гакпо на 12-й и 48-й минутах встречи. Тиджани Рейндерс довел счет до разгромного на 57-й минуте, а Мемфис Депай на 90+3-й минуте установил окончательный счет в матче.

Результат матча Мальта Валлетта 0:4 Нидерланды Амстердам 0:1 Коди Матес Гакпо 12' пен. 0:2 Коди Матес Гакпо 49' пен. 0:3 Тейьяни Рейндерс 57' 0:4 Мемфис Депай 90+3' Мальта: Анри Бонелло, Энрико Пепе, Хуан Корбалан, Курт Шоу, Райан Камензули, Мэттью Гийомье, Джозеф Мбонг ( Адам Магри-Оверенд 72' ), Тедди Теума ( Кемар Райд 84' ), Александер Сатариано ( Янник Янкам 73' ), Ирвин Кардона ( Basil Tuma 87' ), Ylyas Chouaref ( Джоди Джонс 84' ) Нидерланды: Барт Вербрюгген, Жереми Фримпонг ( Дониелл Мален 67' ), Микки ван де Вен ( Квилиндсхи Хартман 84' ), Вирджил ван Дейк, Юрриен Тимбер, Дензел Дюмфрис, Френки де Йонг ( Джастин Клюйверт 67' ), Тейьяни Рейндерс, Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо ( Ксави Симонс 84' ), Ваутер Вегорст ( Мемфис Депай 67' ) Жёлтые карточки: Райан Камензули 37', Энрико Пепе 47', Ирвин Кардона 55', Тедди Теума 83', Адам Магри-Оверенд 90+2' — Вирджил ван Дейк 62', Мемфис Депай 74'

Статистика матча 1 Удары в створ 7 2 Удары мимо 4 36 Владение мячом 64 1 Угловые удары 6 1 Офсайды 4 14 Фолы 8

Нидерланды упрочили свое лидерство в группе, набрав 13 очков за 5 встреч. Мальта с 2 баллами занимает последнюю, 5-ю строчку.