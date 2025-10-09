Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию в конце сезона, сообщает BBC Sport.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Минувшим летом португальский полузащитник отклонил крупные предложения от «Аль-Хилаля» и «Аль-Иттихада», чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед».

Источники, близкие к капитану «МЮ», опровергли слухи о том, что он готов покинуть клуб после чемпионата мира 2026 года и принять предложение из Саудовской Аравии. Контракт Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления на год.