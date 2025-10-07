Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Мы работой Валерия Георгиевича довольны. Сборная России находится на 33-м месте в рейтинге ФИФА. Понимаю, что рейтинг — некая условность, но тем не менее он растёт. Почему мы должны быть недовольны его работой? » — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Карпин совмещает пост главного тренера в сборной России с работой в московском «Динамо».

В октябре сборная России проведет товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии.