Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Я что говорил в 2008. Вы же не ходили под стол пешком. Прочитайте, тогда я обосновывал, могу повторить то же самое. Ограничение — зло. Не вдаюсь в подробности с точки зрения формирования состава, количества футболистов на поле, что надо сначала выбрать русских из-за лимита. Потом надо делать замены, нужны русские. Я уже не говорю про деньги, сколько платить. Мне надо конкурировать в принципе с 25 или с одним, если я опорный полузащитник или крайний нападающий. Если я лучше, то буду играть.

Если чтобы согласовать главного тренера сборной, он должен быть согласным с любым высказыванием министра или кого-то, значит не согласует. Пускай не согласовывает, если это не из-за этого», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Ранее была информация, что лимит на легионеров в РПЛ может быть ужесточен уже со следующего сезона.