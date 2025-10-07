Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе состава на товарищеские матчи с Ираном и Боливией.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Умяров? Я поэтому и вызываю Умярова, чтобы вы не спрашивали. Только из-за вас, я не выдержал давление. Выбирайте других футболистов

Алексей Миранчук должен только сегодня вечером добраться. А Дивеев должен взять паузу два-три дня.

Захарян? Добавление Захаряна в расширенный список можно считать жестом поддержки. Не вызвали, потому что не заслужил. Сыграл две игры по 20 минут.

Нападающие? Головной боли из-за нападающих пока нет. Есть Воробьёв, Сергеев. Соболев пока не убеждает.

Смолов? Что касается Смолова, вызывать игрока "Броуков" — такая себе история. Можно организовать специальный гала-матч, пусть РФС сделает. При чём здесь первая сборная?

Джикия и Кузяев? Джикию рассматриваем, но пока вызвали других. Или я должен из-за голов вызывать. Возраст не играет роли, Осипенко же вызывается. Если будет дефицит, вызовем игрока старше 30 лет. Кузяеву дорога не закрыта, но вы видите, какая конкуренция», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Товарищеский матч Россия — Иран состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Игра против Боливии состоится 14 октября.