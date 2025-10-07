Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе состава на товарищеские матчи с Ираном и Боливией.

Валерий Карпин
Валерий Карпин globallookpress.com

«Умяров?  Я поэтому и вызываю Умярова, чтобы вы не спрашивали.  Только из-за вас, я не выдержал давление.  Выбирайте других футболистов

Алексей Миранчук должен только сегодня вечером добраться.  А Дивеев должен взять паузу два-три дня.

Захарян?  Добавление Захаряна в расширенный список можно считать жестом поддержки.  Не вызвали, потому что не заслужил.  Сыграл две игры по 20 минут.

Нападающие?  Головной боли из-за нападающих пока нет.  Есть Воробьёв, Сергеев.  Соболев пока не убеждает.

Смолов?  Что касается Смолова, вызывать игрока "Броуков" — такая себе история.  Можно организовать специальный гала-матч, пусть РФС сделает.  При чём здесь первая сборная?

Джикия и Кузяев?  Джикию рассматриваем, но пока вызвали других.  Или я должен из-за голов вызывать.  Возраст не играет роли, Осипенко же вызывается.  Если будет дефицит, вызовем игрока старше 30 лет.  Кузяеву дорога не закрыта, но вы видите, какая конкуренция», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Товарищеский матч Россия — Иран состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.  Игра против Боливии состоится 14 октября.