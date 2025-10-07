Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о матче между ЦСКА и «Спартаком» (3:2).

Данил Круговой globallookpress.com

«ЦСКА повезло, что они выиграли. "Спартак" провел хороший матч. Другое дело, что они начали играть после счета 3:0. Особенно второй тайм они сыграли очень качественно. Большой вопрос к тренерам, которые снова занимались какими‑то экспериментами. Эксперимент провалился, и это дало фору ЦСКА в три мяч. Да, был спорный пенальти, но это не отменяет первого гола, который был пропущен в самом начале игры.

Это всё очень странно, стабильности состава нет. Постоянные переводы футболистов на разные позиции, использование Маркиньоса, который опять не попал в игру. Замены в перерыве говорят о том, что со стартовым составом не угадали. В принципе, игра ничейная. "Спартак" второй тайм провел мощно и не случайно Челестини сказал, что это лучшая команда, против которой они играли. Это комплимент "Спартаку". Но надо играть с первых минут, а не со второго тайма», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

ЦСКА идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» занимает шестую строчку.