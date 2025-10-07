«Барселона» рассматривает нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми в качестве долгосрочной замены для 37-летнего форварда Роберта Левандовского, сообщает Sky Sport.

Карим Адейеми globallookpress.com

По информации источника, Адейеми может стать реальной целью для «Барселоны» следующим летом, когда до окончания его контракта со «шмелями» останется год. Каталонский клуб продолжает следить за нападающим в Бундеслиге.

Адейеми играет за «Боруссию» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами.