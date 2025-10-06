Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о вратаре ЦСКА Владиславе Торопе, который является сменщиком Игоря Акинфеева.

Владислав Тороп globallookpress.com

«В прессе написали, что Акинфеев подвернул голеностоп и повредил связку. Тороп, выйдя на замену, хорошо сыграл. Он кубковые матчи играет достаточно уверенно. Думаю, Тороп будет достойной заменой Акинфееву. Это не известно сколько Акинфеев ещё будет играть. Но замена хорошая. Тороп — надёжный вратарь», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

В минувшем матче против «Спартака» (3:2), Акинфеев досрочно покинул поле на 61-й минуте встречи из-за травмы.