Главный тренер турецкого «Фатих Карагюмрюк» Марцел Личка критически отозвался о своей работе в новом клубе.  Ранее он возглавлял московское «Динамо».

Марцел Личка
Марцел Личка globallookpress.com

«Проблема в том, что мы не забиваем голы.  Но и голы, которые мы пропустили, были детскими.  Сегодня мы пропустили детские голы.  Перед началом второго тайма мы проанализировали моменты из первой половины, а потом пропустили с тех позиций, которые я показывал.

Оба гола были абсолютно одинаковыми.  На уровне суперлиги мы не можем допускать таких ошибок, но мы повторяем их, как ослы.  Я — осел номер один.  Ответственность полностью лежит на мне.  Мы провели восемь матчей и одержали одну победу, у нас нет команды уровня чемпионата Турции.

Моя карьера зависит от того, как развивается команда, и сейчас ситуация не является хорошей.  На данный момент мы худшая команда в лиге, а я худший тренер.  Не могу думать о себе в положительном ключе.  Если результаты будут хорошими, я тоже буду хорош, а если плохие, никто не будет даже смотреть мне в лицо», — цитирует Личку Hurriyet.

Личка работает с «Фатих Карагюмрюк» с лета 2025 года.  В 8 последних матчах у его команды 7 поражений.  В 8-м туре турецкой Суперлиги снова было неудача с «Газиантепом» (0:2).