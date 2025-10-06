Главный тренер турецкого «Фатих Карагюмрюк» Марцел Личка критически отозвался о своей работе в новом клубе. Ранее он возглавлял московское «Динамо».

Марцел Личка globallookpress.com

«Проблема в том, что мы не забиваем голы. Но и голы, которые мы пропустили, были детскими. Сегодня мы пропустили детские голы. Перед началом второго тайма мы проанализировали моменты из первой половины, а потом пропустили с тех позиций, которые я показывал.

Оба гола были абсолютно одинаковыми. На уровне суперлиги мы не можем допускать таких ошибок, но мы повторяем их, как ослы. Я — осел номер один. Ответственность полностью лежит на мне. Мы провели восемь матчей и одержали одну победу, у нас нет команды уровня чемпионата Турции.

Моя карьера зависит от того, как развивается команда, и сейчас ситуация не является хорошей. На данный момент мы худшая команда в лиге, а я худший тренер. Не могу думать о себе в положительном ключе. Если результаты будут хорошими, я тоже буду хорош, а если плохие, никто не будет даже смотреть мне в лицо», — цитирует Личку Hurriyet.

Личка работает с «Фатих Карагюмрюк» с лета 2025 года. В 8 последних матчах у его команды 7 поражений. В 8-м туре турецкой Суперлиги снова было неудача с «Газиантепом» (0:2).