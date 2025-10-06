Новым председателем совета директором «Динамо» Москва стал Александр Ивлев.

Александр Ивлев fcdynamo.ru

«Московское "Динамо" — клуб с великой историей, и в нем было многое сделано за последние годы. Мы помним и игры, которые радовали нас и вселяли надежду, и конкретные неудачи, разочарования. Наша общая задача сейчас — создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам», — сказал Ивлев пресс-службе «Динамо».

58-летний Ивлев был членом консультативного совета «Динамо». С 2017 года по декабрь 2020-го возглавлял наблюдательный совет РУСАДА.

На должности председателя совета директоров Ивлев сменил Дмитрия Гафина, освобожденного от своей должности 2 октября.