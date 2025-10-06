Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на поражение команды от «Севильи» (1:4).

«Самое тяжелое поражение было в полуфинале Лиги чемпионов от "Интера". Текущее поражение нужно принять и посмотреть на ситуацию с позитивной стороны.

Нам нужно исправить то, что у нас не получается, особенно допущенные ошибки в первом тайме. В некоторых моментах мы не контролировали ситуацию.

Но это не самое тяжелое поражение», — цитирует Флика As.

После этого матча «Севилья» занимает 4-е место в таблице Примеры с 13-ю очками в активе. «Барселона» — на 2-й позиции (19 баллов).