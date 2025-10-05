Наставник «Ливерпуля» Арне Слот считает, что защитник Ибраима Конате получил повреждение в матче 7-го тура АПЛ с «Челси» (1:2). Встреча состоялась 4 октября.

Арне Слот globallookpress.com

«Я не знаю, серьезная ли это травма. Он немного прихрамывал. Я спросил его, и он почувствовал себя лучше. Я уже имел в виду эту замену. Не уверен на 100 процентов, что он травмирован, но он чувствовал неприятные ощущения в бедре, а если у игрока есть такие ощущения во время бега, то для меня это сигнал тревоги», — цитирует нидерландского тренера Sky Sports.

Конате был заменен на 56-й минуте. Француз в нынешнем сезоне провел 10 матчей.