«СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл «Шинник» в 13-м туре Первой лиги со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл Тельядо Алькаде на 41-й минуте. На 50-й минуте Егор Носков удвоил преимущество хозяев, а на 74-й Владислав Брагин довёл счёт до разгромного. Единственный гол гостей был забит на 88-й минуте, отличился Корнюшин.

Статистика матча 51% Владение мячом 49%

Для «СКА-Хабаровска» эта победа стала третьей подряд, и команда поднялась на восьмое место с 19 очками.

«Шинник» с 17 очками опустился на десятое место, прервав свою девятиматчевую беспроигрышную серию.