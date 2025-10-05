Победу «Роме» принес точный удара Брайан Кристанте с передачи Соулен на 30-й минуте.

Через 8 минут Матиас Соуле сравнял с передачи Артема Довбика.

Уже на 14-й минуте «фиалки» вышли вперед после гола Мойзе Кина.

«Пиза» с 36-й минуты играла в меньшинстве после удаления Идриссы Туре.

Голы в этой встрече забивали Николо Камбьяги (24-я), Николо Моро (38-я), Рикардо Орсолини (40-я) и Йенс Одгор (53-я).

В шестом туре итальянской Серии А завершились две встречи.

2.10

Прогнозы•Сегодня 21:45 «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставка «Россонери» продлит свою победную серию?

Футбол•Вчера 23:44 «Аталанта» — «Комо»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Вчера 08:00 Имиджевый ход. Чего ждать от сборной Узбекистана под руководством Каннаваро?

Футбол•03/10/2025 10:53 Лига чемпионов: краткие итоги после второго тура

Футбол•02/10/2025 21:44 «Рома» — «Лилль»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 13:45 Лицензия на терпение: почему мем «007» ничего не говорит о будущем игрока

Футбол•Вчера 13:42 «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть правде в глаза: Аморим — не единственная проблема команды

Футбол•Вчера 11:21 Интеграция Вирца и еще пять проблем: что должен исправить «Ливерпуль» перед матчем с «Челси»

Футбол•03/10/2025 19:51 Пять виновников краха «Манчестер Юнайтед»: от Фергюсона до Глейзеров

Футбол•03/10/2025 17:46 Слишком рано или пора? Как академии топ-клубов подводят подростков к взрослому футболу

Выбор читателей

Футбол•Сегодня 02:14 Восемь голов, два ВАР и разъярённый Карпин: «Локо» увёз безумную победу с «ВТБ Арены»

Футбол•29/09/2025 12:16 Хватит экспериментов! Шесть причин, почему «Манчестер Юнайтед» должен уволить Аморима

Футбол•30/09/2025 12:53 Восточное испытание: «Реал» летит за 4000 миль, чтобы забыть дерби

Бои•02/10/2025 11:53 Махачев не допустит ошибок Белала. Маддалену ждет тяжелая ночь на UFC 322

Теннис•01/10/2025 15:53 Неделя тенниса: колоссальный прогресс Медведева, Алькарас выиграл очередной титул и «наехал» на ATP

Самое интересное

Бои•08/07/2025 12:04 Спарринги Митчелла со свиньями, лечение крапивой от Прохазки и еще 5 безумных привычек звезд UFC

Бои•07/07/2025 11:55 Турнир UFC в Белом доме. Слова Трампа заставили вернуться даже Джонса

Футбол•04/07/2025 18:43 Бесполезная глобализация: пора признать, КЧМ — это не начало новой эры в футболе

Футбол•04/07/2025 09:36 Душевный лидер. Почему Диогу Жота был больше, чем просто футболист