В шестом туре итальянской Серии А завершились две встречи.
«Болонья» на своем поле разгромила «Пизу» — 4:0.
Голы в этой встрече забивали Николо Камбьяги (24-я), Николо Моро (38-я), Рикардо Орсолини (40-я) и Йенс Одгор (53-я).
«Пиза» с 36-й минуты играла в меньшинстве после удаления Идриссы Туре.
«Фиорентина» дома уступила «Роме» — 1:2.
Уже на 14-й минуте «фиалки» вышли вперед после гола Мойзе Кина.
Через 8 минут Матиас Соуле сравнял с передачи Артема Довбика.
Победу «Роме» принес точный удара Брайан Кристанте с передачи Соулен на 30-й минуте.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция1:2РомаРим
1:0 Мойзе Кин 14' 1:1 Матиас Соуле 22' 1:2 Бриан Кристанте 30'
Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Роб Холдинг (Пьетро Комуццо 75'), Лука Раньери, Робин Гозенс, Роландо Мандрагора (Эдин Джеко 75'), Ханс Николусси Кавилья, Якопо Фаццини (Шер Ндур 67'), Альберт Гудмундссон (Роберто Пикколи 46'), Мойзе Кин, Dodo
Рома: Миле Свилар, Константинос Цимикас (Девин Ренс 68'), Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Матиас Соуле (Ян Зёлковский 81'), Ману Коне, Бриан Кристанте, Уэсли Франса, Артем Довбик (Лоренцо Пеллегрини 59'), Томмазо Бальданци (Пауло Дибала 59')
Жёлтые карточки: Альберт Гудмундссон 43', Роб Холдинг 70' — Бриан Кристанте 3', Константинос Цимикас 66'