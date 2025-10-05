«Ланс» в гостях одолел «Осер» (2:1) в матче 7-го тура французской Лиги 1.
На 14-й минуте гости сумели открыть счет благодаря точному удару Одсонна Эдуара.
«Осер» сравнял счет на 61-й минуте, отличился Франсиско Сьерральта.
Уже на 90+6-й минуте «Ланс» вырвал победу у соперника. Победный гол забил Абдалла Сима.
Результат матча
ОсерОсер1:2ЛансЛанс
0:1 Одсонн Эдуард 14' 1:1 Франсиско Сьерральта 61' 1:2 Абдалла Сима 90+6'
Осер: Донован Леон, Марвен Сеная, Клеман Акпа, Гидеон Менса, Элиша Овусу (Руди Матондо 76'), Кевин Дануа, Хосуэ Казимир, Франсиско Сьерральта (Ламин Си 84'), Лассин Синайоко (Ибрахим Осман 69'), Дэнни Намасо, Секу Мара
Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Рубен Агилар, Маланг Сарр, Самсон Байду, Флорьян Товен (Абдалла Сима 82'), Адриен Томассон, Мамаду Сангаре, Одсонн Эдуард (Райан Фофана 41'), Уэсли Саид (Морган Гилавоги 81'), Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки: Дэнни Намасо 62', Гидеон Менса 65', Элиша Овусу 68' — Самсон Байду 15', Ismaelo Ganiou 47', Робин Риссер 62', Флорьян Товен 66', Адриен Томассон 88', Маланг Сарр 90+3'
Красная карточка: Ismaelo Ganiou 73' (Ланс)
После этого матча «Ланс» располагается на 4-й строчке в Лиге 1 с 13-ю очками в активе. «Осер» — на 15-й позиции (6).