«Ланс» в гостях одолел «Осер» (2:1) в матче 7-го тура французской Лиги 1.

На 14-й минуте гости сумели открыть счет благодаря точному удару Одсонна Эдуара.

«Осер» сравнял счет на 61-й минуте, отличился Франсиско Сьерральта.

Уже на 90+6-й минуте «Ланс» вырвал победу у соперника. Победный гол забил Абдалла Сима.

Результат матча

Осер Осер 1:2 Ланс Ланс

0:1 Одсонн Эдуард 14' 1:1 Франсиско Сьерральта 61' 1:2 Абдалла Сима 90+6'

Осер: Донован Леон, Марвен Сеная, Клеман Акпа, Гидеон Менса, Элиша Овусу ( Руди Матондо 76' ), Кевин Дануа, Хосуэ Казимир, Франсиско Сьерральта ( Ламин Си 84' ), Лассин Синайоко ( Ибрахим Осман 69' ), Дэнни Намасо, Секу Мара

Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Рубен Агилар, Маланг Сарр, Самсон Байду, Флорьян Товен ( Абдалла Сима 82' ), Адриен Томассон, Мамаду Сангаре, Одсонн Эдуард ( Райан Фофана 41' ), Уэсли Саид ( Морган Гилавоги 81' ), Ismaelo Ganiou

Жёлтые карточки: Дэнни Намасо 62', Гидеон Менса 65', Элиша Овусу 68' — Самсон Байду 15', Ismaelo Ganiou 47', Робин Риссер 62', Флорьян Товен 66', Адриен Томассон 88', Маланг Сарр 90+3'

Красная карточка: Ismaelo Ganiou 73' (Ланс)