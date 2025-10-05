Завершились два матча 7-го тура английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» на своем поле переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.
Оба мяча были забиты во втором тайме. На 58-й минуте счет открыл бразильский полузащитник Бруно Гимарайнс, а за 6 минут до конца основного времени отличился Ник Вольтемаде с пенальти.
Результат матча
ВулверхэмптонВулвергемптон1:1Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
0:1 Ян Паул ван Хекке 86'
Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Джексон Тшатшуа, Сантьяго Буэно, Ладислав Крейчи, Уго Буэно (Давид Мёллер Вольфе 77'), Маршал Манетси (Йерсон Москера 90'), Андре, Жуан Гомес (Толу Арокадаре 90'), Джон Арьяс, Йёрген Странн Ларсен (Жанрикне Беллегард 76'), Хван Хи Чан (Эммануэль Агбаду 60')
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Янкуба Минте, Диего Гомес (Джеймс Милнер 77'), Браян Груда (Максим Де Кёйпер 70'), Ясин Аяри, Карлос Балеба (Жоржиньо Рюттер 46'), Ферди Кадиоглу, Матс Виффер (Стефанос Цимас 70'), Дэнни Уэлбек
Жёлтые карточки: Сантьяго Буэно 51' — Карлос Балеба 20', Льюис Данк 36', Матс Виффер 43', Дэнни Уэлбек 45+2'
В параллельной игре «Вулверхэмптон» упустил победу в матче с «Брайтоном» — 1:1.
Хозяева открыли счет на 21-й минуте после автогола голкипера гостей Барта Вербрюггена.
«Чайки» смогли отыграться на 86-й минуте после гола Яна-Поля ван Хеке.