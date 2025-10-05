Завершились два матча 7-го тура английской Премьер-лиги.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

«Ньюкасл» на своем поле переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 58-й минуте счет открыл бразильский полузащитник Бруно Гимарайнс, а за 6 минут до конца основного времени отличился Ник Вольтемаде с пенальти.

Результат матча Вулверхэмптон Вулвергемптон 1:1 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 0:1 Ян Паул ван Хекке 86' Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Джексон Тшатшуа, Сантьяго Буэно, Ладислав Крейчи, Уго Буэно ( Давид Мёллер Вольфе 77' ), Маршал Манетси ( Йерсон Москера 90' ), Андре, Жуан Гомес ( Толу Арокадаре 90' ), Джон Арьяс, Йёрген Странн Ларсен ( Жанрикне Беллегард 76' ), Хван Хи Чан ( Эммануэль Агбаду 60' ) Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Янкуба Минте, Диего Гомес ( Джеймс Милнер 77' ), Браян Груда ( Максим Де Кёйпер 70' ), Ясин Аяри, Карлос Балеба ( Жоржиньо Рюттер 46' ), Ферди Кадиоглу, Матс Виффер ( Стефанос Цимас 70' ), Дэнни Уэлбек Жёлтые карточки: Сантьяго Буэно 51' — Карлос Балеба 20', Льюис Данк 36', Матс Виффер 43', Дэнни Уэлбек 45+2'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 3 Удары мимо 6 42 Владение мячом 58 2 Угловые удары 8 1 Офсайды 3 12 Фолы 7

В параллельной игре «Вулверхэмптон» упустил победу в матче с «Брайтоном» — 1:1.

Хозяева открыли счет на 21-й минуте после автогола голкипера гостей Барта Вербрюггена.

«Чайки» смогли отыграться на 86-й минуте после гола Яна-Поля ван Хеке.