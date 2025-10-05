Оставит ли «Брайтон» на дне «Вулвз»?

прогноз на АПЛ, ставка за 1.85

5 октября в седьмом туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Брайтон». Начало игры — в 16:00 мск.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после шести туров английской Премьер-лиги имеет лишь один балл в активе и находится внизу таблицы.

Команда еще не знает побед в АПЛ и занимает последнюю, 20-ю позицию, что в зоне вылета (18-20-е места), с отставанием в четыре очка от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке рамках шестого тура национального чемпионата «Волки» на чужом поле сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Перед этим коллектив вышел в 1/8 финала Кубка английской Лиги, когда на предыдущей стадии теперь уже в домашних стенах с результатом 2:0 одержал победу над «Эвертоном» (2:0).

Не сыграют: травмирован — Чивоме, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» три раза проиграл при одной победе и одной ничьей.

Это говорит о не лучших шансах хозяев даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество нынешнего соперника в классе.

Четыре гола команды в АПЛ нового сезона забивали разные игроки.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» после шести туров английской Премьер-лиги имеет восемь очков в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в три очка как от зоны еврокубков (топ-5), так и от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в четыре балла от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке рамках шестого тура национального чемпионата «Чайки» на своем поле одержали сенсационную победу над «Челси» (3:1).

Перед этим коллектив вышел в 1/8 финала Кубка английской Лиги, когда на предыдущей стадии теперь уже в чужих стенах оказался сильнее заштатного «Барнсли» с разгромным счетом 6:0.

Не сыграют: травмированы — Хиншелвуд, Марч, Велтман и Уэбстер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» выиграл четыре раза при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над нынешним соперником.

Дэнни Уэлбек — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в восьми из 11-ти последних матчей «Вулверхэмптон» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали меньше 2,5 голов

в шести последних матчах «Брайтона» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.60, выигрыш «Вулверхэмптона» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из пяти последних домашних матчей хозяев.

1.85 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Вулверхэмптон» — «Брайтон» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в восьми из 11-ти последних матчей.

2.00 «Брайтон» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Вулверхэмптон» — «Брайтон» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: «Брайтон» победит за 2.00.