5 октября в седьмом туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Брайтон». Начало игры — в 16:00 мск.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после шести туров английской Премьер-лиги имеет лишь один балл в активе и находится внизу таблицы.
Команда еще не знает побед в АПЛ и занимает последнюю, 20-ю позицию, что в зоне вылета (18-20-е места), с отставанием в четыре очка от безопасной 17-й строчки.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке рамках шестого тура национального чемпионата «Волки» на чужом поле сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).
Перед этим коллектив вышел в 1/8 финала Кубка английской Лиги, когда на предыдущей стадии теперь уже в домашних стенах с результатом 2:0 одержал победу над «Эвертоном» (2:0).
Не сыграют: травмирован — Чивоме, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» три раза проиграл при одной победе и одной ничьей.
Это говорит о не лучших шансах хозяев даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество нынешнего соперника в классе.
Четыре гола команды в АПЛ нового сезона забивали разные игроки.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» после шести туров английской Премьер-лиги имеет восемь очков в активе и находится в середине таблицы.
Команда занимает 10-ю позицию с отставанием в три очка как от зоны еврокубков (топ-5), так и от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в четыре балла от зоны вылета (18-20-е места).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке рамках шестого тура национального чемпионата «Чайки» на своем поле одержали сенсационную победу над «Челси» (3:1).
Перед этим коллектив вышел в 1/8 финала Кубка английской Лиги, когда на предыдущей стадии теперь уже в чужих стенах оказался сильнее заштатного «Барнсли» с разгромным счетом 6:0.
Не сыграют: травмированы — Хиншелвуд, Марч, Велтман и Уэбстер, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» выиграл четыре раза при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма сулит гостям хорошие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над нынешним соперником.
Дэнни Уэлбек — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в восьми из 11-ти последних матчей «Вулверхэмптон» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали меньше 2,5 голов
- в шести последних матчах «Брайтона» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.60, выигрыш «Вулверхэмптона» — в 3.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.
Прогноз: в шести последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
Такой же сценарий был реализован и в четырех из пяти последних домашних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в восьми из 11-ти последних матчей.
Ставка: «Брайтон» победит за 2.00.