«Монако» и «Ницца» поделили очки (2:2) в матче 7-го тура французской Лиги 1.

У гостей дубль оформил Софьян Диоп, забив голы на 29-й и 42-й минуте с пенальти.

«Монако» сумел сравнять счет благодаря двум голам Ансу Фати, который отличился на 45+5-й и 56-й минутах (оба гола — с пенальти).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не смог принять участие в матче из-за травмы.

Результат матча

Монако Монако 2:2 Ницца Ницца

0:1 Софьян Диоп 29' 0:2 Софьян Диоп 42' пен. 1:2 Ансумане Фати 45+5' пен. 2:2 Ансумане Фати 56' пен.

Монако: Филипп Кён, Эрик Дайер, Мохаммед Салису, Кассум Уаттара ( Каю Энрике 70' ), Джордан Тезе, Мамаду Кулибали ( Фоларин Балогун 46' ), Магнес Аклиуше, Крепин Дьятта, Ансумане Фати, Такуми Минамино ( Станис Идумбо-Музамбо 70' ), Мика Биерет ( Джордж Иленихена 69' )

Ницца: Йеванн Диуф, Жонатан Клосс, Антуан Менди, Моиз Бомбито ( Том Луше 56' ), Мельвен Бар, Шарль Ванхаутте, Хишем Будауи ( Жереми Бога 72' ), Софьян Диоп ( Морган Сансон 72' ), Теремас Моффи ( Kojo Peprah Oppong 38' ), Мохамед-Али Чо ( Салис Абдул-Самед 72' ), Али Абди

Жёлтые карточки: Мохаммед Салису 71' — Али Абди 24', Моиз Бомбито 51'

Красная карточка: Али Абди 34' (Ницца)