«Монако» и «Ницца» поделили очки (2:2) в матче 7-го тура французской Лиги 1.
У гостей дубль оформил Софьян Диоп, забив голы на 29-й и 42-й минуте с пенальти.
«Монако» сумел сравнять счет благодаря двум голам Ансу Фати, который отличился на 45+5-й и 56-й минутах (оба гола — с пенальти).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не смог принять участие в матче из-за травмы.
Результат матча
МонакоМонако2:2НиццаНицца
0:1 Софьян Диоп 29' 0:2 Софьян Диоп 42' пен. 1:2 Ансумане Фати 45+5' пен. 2:2 Ансумане Фати 56' пен.
Монако: Филипп Кён, Эрик Дайер, Мохаммед Салису, Кассум Уаттара (Каю Энрике 70'), Джордан Тезе, Мамаду Кулибали (Фоларин Балогун 46'), Магнес Аклиуше, Крепин Дьятта, Ансумане Фати, Такуми Минамино (Станис Идумбо-Музамбо 70'), Мика Биерет (Джордж Иленихена 69')
Ницца: Йеванн Диуф, Жонатан Клосс, Антуан Менди, Моиз Бомбито (Том Луше 56'), Мельвен Бар, Шарль Ванхаутте, Хишем Будауи (Жереми Бога 72'), Софьян Диоп (Морган Сансон 72'), Теремас Моффи (Kojo Peprah Oppong 38'), Мохамед-Али Чо (Салис Абдул-Самед 72'), Али Абди
Жёлтые карточки: Мохаммед Салису 71' — Али Абди 24', Моиз Бомбито 51'
Красная карточка: Али Абди 34' (Ницца)
После этого матча «Монако» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 13-ю очками в активе. «Ницца» — на 12-й строчке (8).