«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» (0:0) в матче 6-го тура итальянской Серии А.
За весь матч «старая синьора» трижды ударила в створ ворот и подала 6 угловых. «Милан» четырежды угрожал воротам соперника и получил 2 желтые карточки.
Результат матча
ЮвентусТурин0:0МиланМилан
1:0 Яго Аспас 68'
Ювентус: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза, Дамиан Родригес, Серхио Каррейра, Франсиско Пейнадо (Уго Альварес 55'), Уиллот Сведберг (Брайан Сарагоса 63'), Ферран Жуджла (Яго Аспас 63'), Борха Иглесиас
Милан: Ян Облак, Давид Ганцко, Клеман Лангле, Робен Ле Норман, Коке (Конор Галлахер 77'), Пабло Барриос, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес (Александр Сёрлот 82'), Антуан Гризманн (Хавьер Галан 46'), Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне (Науэль Молина 81')
Жёлтые карточки: Борха Иглесиас 65' — Клеман Лангле 25', Алекс Баэна 78'
Красная карточка: Клеман Лангле 40' (Милан)
«Ювентус» располагается на 5-й позиции (12 очков), а «Милан» занимает 3-е место (13).