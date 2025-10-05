Матч 7-го тура французской Лиги 1 «Лилль» примет ПСЖ на стадионе «Пьер Моруа». Игра состоится 5 октября в 21:45 мск.

«Лилль» проиграл два последних поединка. Клуб уступил «Лиону» и «Лансу». Для команды Бруно Женезио это были первые неудачи в нынешней национальной кампании. После 6 игр у хозяев 10 очков, с которыми они занимают 6-е место.

ПСЖ в этом туре обойдет «Марсель», если выиграет. Сейчас у «парижан» по 15 очков с лидером. Перед игрой коллектив Луиса Энрике наверняка в хорошей форме и настроении. У них две победы подряд. В Лиге 1 команда обыграла «Осер» 2:0, а на неделе в Лиге чемпионов одолела «Барселону» 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

Букмекеры считают фаворитом ПСЖ — 1.81 против 4.40, за 3.95 дают ничью.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу ПСЖ со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лилль» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

