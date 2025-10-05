В 11-м туре российской Премьер-лиги состоится московское дерби, в котором ЦСКА примет «Спартак». Событие запланировано на 5 октября 16:30 мск.
В последнем дерби ЦСКА одержал победу со счетом 2:1. Она стала для «армейцев» первой в пяти очных встречах со «Спартаком».
К предстоящему поединку команды подходят в разных позициях. ЦСКА с 21 очком занимает 3-е место в таблице, тогда как «Спартак» имеет 18 пунктов и находится на 5-й позиции. При этом соперники выиграли свои последние встречи в РПЛ. ЦСКА победил «Балтику» (1:0) и «Сочи» (3:1), «Спартак» обыграл «Пари НН» (3:0) и «Крылья Советов» (2:1).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.05.
- Букмекеры предлагают 2.90 на победу ЦСКА, 2.66 на победу «Спартака», 3.05 на ничью.
- Ставка искусственного интеллекта — ничья 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.