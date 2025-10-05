В 11-м туре российской Премьер-лиги состоится московское дерби, в котором ЦСКА примет «Спартак». Событие запланировано на 5 октября 16:30 мск.

В последнем дерби ЦСКА одержал победу со счетом 2:1. Она стала для «армейцев» первой в пяти очных встречах со «Спартаком».

К предстоящему поединку команды подходят в разных позициях. ЦСКА с 21 очком занимает 3-е место в таблице, тогда как «Спартак» имеет 18 пунктов и находится на 5-й позиции. При этом соперники выиграли свои последние встречи в РПЛ. ЦСКА победил «Балтику» (1:0) и «Сочи» (3:1), «Спартак» обыграл «Пари НН» (3:0) и «Крылья Советов» (2:1).

