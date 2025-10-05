Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался по поводу отраженного пенальти в матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом».  Краснодарцы победили со счетом 2:0.  Агкацев парировал одиннадцатиметровый удар Георгия Мелкадзе.

«Я почему‑то был уверен, что получится отбить пенальти.  Предыдущие два раза не получалось, сегодня по‑любому надо было реабилитироваться.  Теперь со спокойной душой поеду в сборную России во время перерыва в чемпионате», — заявил Агкацев на «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 23 очка.  Клуб идет вторым в таблице.  «Ахмат» с 15 очками занимает 9-ю строчку.