Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался по поводу отраженного пенальти в матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом». Краснодарцы победили со счетом 2:0. Агкацев парировал одиннадцатиметровый удар Георгия Мелкадзе.
«Я почему‑то был уверен, что получится отбить пенальти. Предыдущие два раза не получалось, сегодня по‑любому надо было реабилитироваться. Теперь со спокойной душой поеду в сборную России во время перерыва в чемпионате», — заявил Агкацев на «Матч ТВ».
«Краснодар» набрал 23 очка. Клуб идет вторым в таблице. «Ахмат» с 15 очками занимает 9-ю строчку.