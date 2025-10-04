Мадридский «Реал» примет «Вильярреал» в матче 8-го тура испанской Примеры, который состоится 4 октября на «Сантьяго Бернабеу». Старт встречи в 22:00 мск.
В прошлом туре «сливочные» потерпели неприятное поражение в матче с принципиальным соперником — мадридским «Атлетико». Подопечные Хаби Алонсо уступили 2:5, потерпев первое поражение не только в Примере, но и в сезоне в целом. Теперь хозяева уступают «Барселоне» один пункт в борьбе за первое место.
«Вильярреал» после серии побед набрал 16 очков и занимает 3-е место. Гости отстают всего на 2 пункта и могут навязать борьбу «Реалу» за второе место. В прошлом туре «желтые» обыграли «Атлетик» Бильбао (1:0). На неделе в ЛЧ команда добилась ничьи 2:2 с «Ювентусом».
«Вильярреал» не побеждает «Реал» на протяжении четырех очных поединков. У «Реала» 3 победы в последних пяти играх.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.
- Коэффициенты букмекеров: 1.42 на победу «Реала», 5.35 на ничью, 7.10 на победу «Вильярреала».
- Прогноз ИИ — победа мадридского «Реала» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.
