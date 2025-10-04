Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче против « Крыльев Советов»(2:0).

Рашид Рахимов globallookpress.com

«А какие вообще победы в нашем чемпионате бывают легкими? До нас играли "Акрон" с "Зенитом", заканчивают вничью со счетом 1:1, легкой победы нет. Сегодня победа у нас не могла быть легкой. Если посмотреть на результаты Самары, то они и в Москве с "Локомотивом" брали очки, и дома брали очки. Это опытная команда, я был уверен, что будет не легкая игра. Хотя нужно отдать должное, что по первому тайму мы практически ничего не дали создать сопернику. Были очень хороших три‑четыре эпизода, когда можно было уже решать в первом тайме.

Второй тайм начали достаточно уверенно, забили очень хороший мяч. После этого у нас было еще несколько эпизодов, которые мы не смогли довести до логического завершения. Затем позволили "Крыльям" создать один момент, если бы он закончился голом, то началась бы нервотрепка. Но считаю, что мы заслужили победу», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Победа позволила «Рубину» подняться на 6-е место в таблице РПЛ с 18 очками. «Крылья Советов» пока десятые с 12 очками.