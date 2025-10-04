В 8-м туре испанской Примеры «Овьедо» потерпел домашнее поражение от «Леванте» — 0:2.

Карлос Альварес
Голы в этой встрече забивали Карлос Альварес на 30-й минуте и Этта Эйонг на 72-й.

Результат матча

Овьедо 0:2 Леванте
Овьедо:  Финн Дамен,  Крислен Матсима,  Ноакай Банкс,  Робин Фелльхауэр,  Димитрис Яннулис,  Кристиян Якич,  Эльвис Реджбечай,  Хан-Ноа Массенго,  Фабиан Ридер,  Элиас Саад,  Мерт Кёмюр
Леванте:  Камиль Грабара,  Йоаким Мехле,  Моритц Йенц,  Килиан Фишер,  Маттиас Сванберг,  Винисиус Соуза,  Максимилиан Арнольд,  Константинос Кульеракис,  Дженан Пейчинович,  Мохамед Амура,  Адам Дагим

Эта победа позволила «Леванте» выйти на 12-е место с 8 очками.  «Овьедо» (6) — 15-й.