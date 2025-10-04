Эта победа позволила «Леванте» выйти на 12-е место с 8 очками. «Овьедо» (6) — 15-й.

Голы в этой встрече забивали Карлос Альварес на 30-й минуте и Этта Эйонг на 72-й.

В 8-м туре испанской Примеры «Овьедо» потерпел домашнее поражение от «Леванте» — 0:2.

