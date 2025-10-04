В 8-м туре испанской Примеры «Овьедо» потерпел домашнее поражение от «Леванте» — 0:2.
Голы в этой встрече забивали Карлос Альварес на 30-й минуте и Этта Эйонг на 72-й.
Результат матча
ОвьедоОвьедо0:2ЛевантеВаленсия
Овьедо: Финн Дамен, Крислен Матсима, Ноакай Банкс, Робин Фелльхауэр, Димитрис Яннулис, Кристиян Якич, Эльвис Реджбечай, Хан-Ноа Массенго, Фабиан Ридер, Элиас Саад, Мерт Кёмюр
Леванте: Камиль Грабара, Йоаким Мехле, Моритц Йенц, Килиан Фишер, Маттиас Сванберг, Винисиус Соуза, Максимилиан Арнольд, Константинос Кульеракис, Дженан Пейчинович, Мохамед Амура, Адам Дагим
Эта победа позволила «Леванте» выйти на 12-е место с 8 очками. «Овьедо» (6) — 15-й.