Известный эксперт Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Локомотивом».

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Карпин работает с "Динамо" гораздо меньше, чем Галактионов с "Локомотивом". У железнодорожников уже сложилась команда, по большому счету, и не раздут состав. Это очень важно для команды, когда состав сыгранный. А тут еще и хорошо, что все разговаривают на русском языке.

Карпин пока еще только лепит команду. У него иногда появляются новые игроки и прочее. Мне думается, что "Локомотив" поинтереснее. Плюс ничьи, которые у "Локомотива" шли в последнее время, обычно будоражат команду. Это не то же самое, когда ты постоянно выигрываешь и начинаешь расслабляться. Так что "Локомотив" предпочтительнее», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

«Динамо» и «Локомотив» сыграют в рамках московского дерби в субботу, 4 октября. Начало встречи — в 19:45 мск.