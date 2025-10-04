Известный эксперт Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Локомотивом».

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев globallookpress.com

«Карпин работает с "Динамо" гораздо меньше, чем Галактионов с "Локомотивом".  У железнодорожников уже сложилась команда, по большому счету, и не раздут состав.  Это очень важно для команды, когда состав сыгранный.  А тут еще и хорошо, что все разговаривают на русском языке.

Карпин пока еще только лепит команду.  У него иногда появляются новые игроки и прочее.  Мне думается, что "Локомотив" поинтереснее.  Плюс ничьи, которые у "Локомотива" шли в последнее время, обычно будоражат команду.  Это не то же самое, когда ты постоянно выигрываешь и начинаешь расслабляться.  Так что "Локомотив" предпочтительнее», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

«Динамо» и «Локомотив» сыграют в рамках московского дерби в субботу, 4 октября.  Начало встречи — в 19:45 мск.