Стали известны стартовые составы «Динамо» М и «Локомотива» на матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

Бителло — полузащитник «Динамо» М globallookpress.com

«Динамо» Москва: Лунёв, Касерес, Зайнутдинов, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Маухуб, Сергеев.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Погостнов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

Матч между этими командами состоится сегодня, 4-го октября в 19:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 10-и туров в РПЛ «Динамо» М занимает 8-е место в таблице с 15-ю очками в активе. «Локомотив» — на 4-й позиции (20).