Завершились два матча 6-го тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» Д сыграла вничью с «Лейпцигом» со счетом 1:1.
У гостей единственный гол забил Кристоф Баумгартнер 7-й минуте. «Боруссия» Д сравняла счет на 23-й минуте благодаря голу Яна Коуто.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд1:1РБ ЛейпцигЛейпциг
0:1 Кристоф Баумгартнер 7' 1:1 Ян Коуту 23'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Ян Коуту (Юлиан Рюэрсон 60'), Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча (Джоб Беллингем 70'), Карим Адейеми (Юлиан Брандт 70'), Марсель Забитцер, Максимилиан Байер (Паскаль Грос 81'), Серу Гирасси (Фабиу Силва 81')
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер, Ассан Уэдраого (Ян Дьоманде 67'), Николас Зайвальд, Давид Раум, Боте Баку, Антонио Нуса (Эзекил Банзузи 67'), Жоан Бакайоко (Конрад Хардер 89'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтые карточки: Нико Шлоттербек 6' — Кристоф Баумгартнер 21', Боте Баку 54', Эзекил Банзузи 86'
После этого матча «Боруссия» Д занимает 2-е место в таблице с 14-ю очками в активе. «Лейпциг» — на 3-й позиции с 13-ю баллами.
«Вердер» одержал победу над «Санкт-Паули» со счетом 1:0.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 2-й минуте благодаря точному удару Самюэля Мбангулы.
«Вердер» располагается на 11-й строчке (7 баллов), а «Санкт-Паули» — на 9-й позиции с тем же количеством очков.