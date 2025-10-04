Завершились два матча 6-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча «Боруссия» Д — «Лейпциг» globallookpress.com

«Боруссия» Д сыграла вничью с «Лейпцигом» со счетом 1:1.

У гостей единственный гол забил Кристоф Баумгартнер 7-й минуте. «Боруссия» Д сравняла счет на 23-й минуте благодаря голу Яна Коуто.

Результат матча Боруссия Д Дортмунд 1:1 РБ Лейпциг Лейпциг 0:1 Кристоф Баумгартнер 7' 1:1 Ян Коуту 23' Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Ян Коуту ( Юлиан Рюэрсон 60' ), Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча ( Джоб Беллингем 70' ), Карим Адейеми ( Юлиан Брандт 70' ), Марсель Забитцер, Максимилиан Байер ( Паскаль Грос 81' ), Серу Гирасси ( Фабиу Силва 81' ) РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Кристоф Баумгартнер, Ассан Уэдраого ( Ян Дьоманде 67' ), Николас Зайвальд, Давид Раум, Боте Баку, Антонио Нуса ( Эзекил Банзузи 67' ), Жоан Бакайоко ( Конрад Хардер 89' ), Romulo Jose Cardoso da Cruz Жёлтые карточки: Нико Шлоттербек 6' — Кристоф Баумгартнер 21', Боте Баку 54', Эзекил Банзузи 86'

Статистика матча 3 Удары в створ 3 6 Удары мимо 6 50 Владение мячом 50 7 Угловые удары 7 2 Офсайды 3 13 Фолы 14

После этого матча «Боруссия» Д занимает 2-е место в таблице с 14-ю очками в активе. «Лейпциг» — на 3-й позиции с 13-ю баллами.

«Вердер» одержал победу над «Санкт-Паули» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 2-й минуте благодаря точному удару Самюэля Мбангулы.

«Вердер» располагается на 11-й строчке (7 баллов), а «Санкт-Паули» — на 9-й позиции с тем же количеством очков.