Дортмундская «Боруссия» в 6-м туре Бундеслиги Германии примет «Лейпциг». Матч состоится 4 октября на «Сигнал Идуна Парк» в 16:30 мск.
Поединок имеет огромное значение для обеих команд. Речь идет не только о вывеске. «Боруссия» имеет 13 очков, «Лейпциг» — 12. Чтобы удержать 2-е место, дортмундцам нельзя сегодня проигрывать. Более того, в случае победы они могут возглавить таблицу. Соответственно, «быки» будут пытаться пробиться на 2-ю строчку.
«Боруссия» всухую выиграла 4 поединка в турнире. Последним результатом являются выездные 2:0 с «Майнцом». «Лейпциг» также победил в четырех турах подряд. В прошлом туре гости одолели «Вольфсбург» 1:0.
«Лейпциг» победил «Боруссию» 2:0 в прошлый раз, а также выиграл 4 матча из 5.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.19.
- Коэффициенты букмекеров: 1.70 — победа «Боруссии», 4.70 — ничья, 4.30 — победа «Лейпцига».
- Прогноз искусственного интеллекта: победа «Лейпцига» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.