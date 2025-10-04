Дортмундская «Боруссия» в 6-м туре Бундеслиги Германии примет «Лейпциг». Матч состоится 4 октября на «Сигнал Идуна Парк» в 16:30 мск.

Поединок имеет огромное значение для обеих команд. Речь идет не только о вывеске. «Боруссия» имеет 13 очков, «Лейпциг» — 12. Чтобы удержать 2-е место, дортмундцам нельзя сегодня проигрывать. Более того, в случае победы они могут возглавить таблицу. Соответственно, «быки» будут пытаться пробиться на 2-ю строчку.

«Боруссия» всухую выиграла 4 поединка в турнире. Последним результатом являются выездные 2:0 с «Майнцом». «Лейпциг» также победил в четырех турах подряд. В прошлом туре гости одолели «Вольфсбург» 1:0.

«Лейпциг» победил «Боруссию» 2:0 в прошлый раз, а также выиграл 4 матча из 5.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.19.

Коэффициенты букмекеров: 1.70 — победа «Боруссии», 4.70 — ничья, 4.30 — победа «Лейпцига».

Прогноз искусственного интеллекта: победа «Лейпцига» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.