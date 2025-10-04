Завершились два матча 6-го тура немецкой Бундеслиги.

В одной из встреч «Байер» обыграл «Унион» со счетом 2:0.

У хозяев голы записали на свой счет Эрнест Поку на 33-й минуте и Кристиан Кофане на 49-й минуте.

Результат матча

Байер Леверкузен 2:0 Унион Берлин

1:0 Эрнест Поку 33' 2:0 Кристиан Мишель Кофане 49'

Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Луак Баде, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо ( Ибрахим Маца 46' ), Эсекиэль Фернандес ( Роберт Андрих 69' ), Алейш Гарсия, Лукас Васкес ( Артур 46' ), Малик Тилльман, Эрнест Поку ( Жануэль Белосьян 89' ), Кристиан Мишель Кофане ( Йонас Хофман 80' )

Унион: Фредерик Реннов, Деррик Кён, Кристофер Триммель ( Том Роте 71' ), Диогу Лейте ( Яник Хаберер 71' ), Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Чон У Ён ( Алёша Кемляйн 64' ), Андраш Шефер ( Ильяс Анса 64' ), Рани Хедира, Андрей Илич, Оливер Бёрк ( Тим Скарке 64' )

Жёлтые карточки: Кристиан Мишель Кофане 45+6' — Диогу Лейте 66', Кристофер Триммель 68', Деррик Кён 76'