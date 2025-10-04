Завершились два матча 6-го тура немецкой Бундеслиги.
В одной из встреч «Байер» обыграл «Унион» со счетом 2:0.
У хозяев голы записали на свой счет Эрнест Поку на 33-й минуте и Кристиан Кофане на 49-й минуте.
Результат матча
БайерЛеверкузен2:0УнионБерлин
1:0 Эрнест Поку 33' 2:0 Кристиан Мишель Кофане 49'
Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Луак Баде, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо (Ибрахим Маца 46'), Эсекиэль Фернандес (Роберт Андрих 69'), Алейш Гарсия, Лукас Васкес (Артур 46'), Малик Тилльман, Эрнест Поку (Жануэль Белосьян 89'), Кристиан Мишель Кофане (Йонас Хофман 80')
Унион: Фредерик Реннов, Деррик Кён, Кристофер Триммель (Том Роте 71'), Диогу Лейте (Яник Хаберер 71'), Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Чон У Ён (Алёша Кемляйн 64'), Андраш Шефер (Ильяс Анса 64'), Рани Хедира, Андрей Илич, Оливер Бёрк (Тим Скарке 64')
Жёлтые карточки: Кристиан Мишель Кофане 45+6' — Диогу Лейте 66', Кристофер Триммель 68', Деррик Кён 76'
После этого матча «Байер» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 11-ю очками в активе. «Унион» — на 11-й позиции (7).
В параллельном матче «Аугсбург» обыграл «Вольфсбург» со счетом 3:1.
В составе хозяев отличились Ноакай Бэнкс на 3-й минуте, Мерт Кёмюр на 51-й минуте и Робин Фелльхауэр на 63-й минуте.
Единственный гол у «Вольфсбурга» забил Адам Дагим на 65-й минуте.
«Аугсбург» занимает 13-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Вольфсбург» — на 14-й позиции (5).