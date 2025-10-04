«Бавария» в гостях разгромила «Айнтрахт» (3:0) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе мюнхенской команды дублем отметился Луис Диас, отличившись на 1-й и 84-й минутах.
Еще один гол записал на свой счет нападающий Гарри Кейн на 27-й минуте.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт0:3БаварияМюнхен
1:0 Мойсес Кайседо 14' 1:1 Коди Матес Гакпо 63' 2:1 Estevao Willian 90+6'
Айнтрахт Ф: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Джош Ачимпонг (Йоррел Хато 68'), Бенуа Бадьяшиль (Ромео Лавиа 55'), Марк Кукурелья, Рис Джеймс, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Алехандро Гарначо (Марк Гиу 75'), Жоао Педро (Estevao Willian 75'), Педру Нету (Джейми Байно-Гиттенс 75')
Бавария: Георгий Мамардашвили, Милош Керкез (Эндрю Робертсон 55'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате (Кёртис Джонс 56'), Конор Брэдли (Флориан Вирц 46'), Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер (Ватару Эндо 87'), Райан Гравенберх, Александер Исак (Уго Экитике 74'), Коди Матес Гакпо
Жёлтые карточки: Конор Брэдли 34' (Бавария), Доминик Собослаи 79' (Бавария)
После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 18-ю очками в активе. «Айнтрахт» — на 6-й позиции (9).