прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.06

4 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Бавария». Начало игры — в 19:30 мск.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Франкфуртцы стартовали весьма продуктивно. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» Фр в 5 матчах набрал 9 зачетных баллов. В них команда отличилась 17 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Франкфуртцы были разгромлены «Атлетико» (1:5).

До того команда нанесла поражение «Боруссии» М (6:4). А вот поединок с «Унионом» завершился поражением (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Айнтрахт» Фр забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 17.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Франкфуртцы сильны, но весьма нестабильны. Команда пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч.

Причем «Айнтрахт» Фр традиционно неудачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается плотнее подтянуться к лидерам.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы нынешний чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бавария» еще не теряла очков в Бундеслиге. Команда в пяти стартовых поединках отличилась 22 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Мюнхенцы разгромили «Пафос» (5:1).

До того команда нанесла поражение «Вердеру» (4:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Хоффенхайм» (4:1).

При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 21 забитым мячом при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джамаль Мусиала — травмирован.

Состояние команды: Мюнхенцы явно намерены завоевать Серебряную салатницу. Да и подбор атакующих исполнителей у команды шикарный.

При этом «Бавария» победила в 12 своих последних поединках. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Команда блестяще выглядит в плане реализации. Да и Харри Кейн наколотил уже 10 мячей в текущем чемпионате Германии.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда намерена продлить свой впечатляющий победный сериал.

Статистика для ставок

«Бавария» победила в 12 своих последних матчах

«Айнтрахт» Фр в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

Франкфуртцы уже почти 2 года не обыгрывают баварцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.29 и 3.60.

Прогноз: Баварцы вполне преуспевают в плане реализации, и явно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и «Айнтрахт» пропускает многовато.

2.06 Фора «Баварии» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Айнтрахт» Фр — «Бавария» принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.77 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.77 на матч «Айнтрахт» Фр — «Бавария» позволит вывести на карту выигрыш 1770₽, общая выплата — 2770₽

Ставка: Обе не забьют за 2.77