Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды.

Сейчас в лазарете клуба находятся защитники Дениль Мальдонадо, Алексей Грицаенко, Урош Дрезгич и хавбек Антон Швец.

«К сожалению, они еще не готовы, понятно, что это проблема для нас. Наверное, Мальдонадо будет дольше восстанавливаться. Надеемся, что Грицаенко и Швед в течение двух недель вернутся в строй, но это предположение. Посмотрим, что скажут врачи.

После того, как Дрезгич вернулся к нам, у него была операция. Он начал тренироваться с командой и повредил связку, его пришлось еще раз оперировать», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

После 10 туров «Рубин» с 15 очками занимает 9-е место в таблице РПЛ.