На «Селтик Парк» сначала наступил мир — фан-группы отложили запланированную 29-минутную тишину и согласились на встречу с советом директоров. Но футбол повысил громкость самостоятельно: дальний удар Рикарду Орты, отменённый ВАР гол Келечи Ихеаначо и позднее добивание Габри Мартинеса оформили победу «Браги» и взвинтили градус вокруг клуба ещё сильнее.

Результат матча Селтик Лига Европы. Этап лиги 0:2 Брага Брага 0:1 Рикарду Орта 20' 0:2 Габри Мартинес 85' Селтик: Каспер Шмейхель, Колби Донован ( Марсело Сараччи 46' ), Кэмерон Картер-Викерс, Лиам Скэйлз, Киран Тирни ( Дейн Мюррей 81' ), Паулу Бернарду ( Арне Энгелс 67' ), Каллум Макгрегор, Беньямин Нюгрен ( Рео Хатате 67' ), Дайдзэн Маэда ( Джеймс Форрест 77' ), Келечи Ихеаначо, Sebastian Tounekti Брага: Лукаш Горничек, Леонарду Лелу, Брайт Арри-Мби, Густаф Лагербильке, Жан-Батист Горби, Флориан Гриллич ( Жоау Моутинью 65' ), Янис Франклин да Роша, Витор Карвальо, Амин Эль-Уаззани ( Габри Мартинес 82' ), Пау Виктор ( Родриго Саласар 70' ), Рикарду Орта ( Диего Родригеш 70' ) Жёлтая карточка: Марсело Сараччи 81' (Селтик)

Статистика матча 3 Удары в створ 6 3 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 7 Угловые удары 5 1 Офсайды 2 14 Фолы 8

«Селтик» начал бодро — Себастьян Тунекти прострелил через вратарскую, потом проверил Лукашa Горничека плотным ударом. Но первым по-настоящему громким эпизодом стала ошибка Каспера Шмейхеля на 20-й минуте. Капитан «Браги» Рикарду Орта получил мяч в 35 метрах, посмотрел — и пробил так, что мяч после изящного нырка оказался в воротах. Удар не был ни канонической «девяткой», ни невероятно мощным — датчанин выглядел статичным и поздно прыгнул, фактически затянув мяч в сетку. Стадион, где до матча говорили о перемирии фанатов с боссами, притих: вместо благоприятного фона — нервы.

Первый гол «Браги» globallookpress.com

Дальше у хозяев в первой половине пошло рвано: то Колби Донован отдавал мячи в аут, то атаки вязли в последней трети. «Брага», наоборот, ловила кураж: Пау Виктор Шмейхеля переводить мяч в штангу, Флориан Гриллич бил издали — кипер снова выручил. К перерыву гостям было намного комфортнее.

ВАР против «Селтика»: гол Ихеаначо отменили — и всё рухнуло

Перерыв Брэндан Роджерс прожил активно: Донована сняли, Марсело Сараччи выпустили, Киран Тирни сместился в тройку центральных, а схема 3-5-2 добавила ширины и «рычагов» для давления. И это сработало — ненадолго.

На 51-й минуте Келечи Ихеаначо, прессингуя на чужой трети, воспользовался серией рикошетов после неудачной игры защиты «Браги» и аккуратно вложил мяч в угол. Немецкий арбитр Тобиас Штилер мгновенно остановил игру жестом «проверка VAR», а видеоассистент Кристиан Дингерт после более чем двух минут изучения эпизода… оставил решение об отмене в силе — за «руку» форварда. Повторы при этом показывали контакт мяча с лицом, а не с кистью. Это был поворот матча: равного счёта «Селтик» не получил, а стадион снова наэлектризовался.

Келечи Ихеаначо globallookpress.com

И всё же хозяева продолжили штурм. Тирни выиграл воздух на дальней штанге — Горничек вытащил впритирку со штангой. Тунекти на первой ракетной скорости вскрыл правый край и крутил в дальний — вратарь «Браги» вынырнул в самом углу. Чуть раньше Густаф Лагербельке (тот самый экс-игрок «Селтика») подкатом снял мяч у Ихеаначо перед пустыми воротами. В эти минуты у Роджерса работал и замысел, и замены (Хататэ и Энгельс), но не хватало главного — гола.

Финал вышел прагматичным и жестоким. «Брага» переждала пик давления и на 85-й минуте получила шанс: сначала Шмейхель отбил, потом Лиам Скейлз заблокировал добивание, но мяч отскочил так, что у Габри Мартинеса получилось забить чуть ли не случайно — рикошет от его шага превратился в добивание в упор. 0:2 — и вокруг «Селтик Парк» загремели не песни, а лозунги: «все фанаты против совета», призывы к отставке Питера Лоуэлла. История о переносе акции протеста после приглашения на встречу с руководством в понедельник (Celtic Fans Collective) растворилась в свисте: результат перечеркнул хрупкое перемирие.

Гол Габри Мартинеса globallookpress.com

Важен и контекст. «Селтик» в Европе буксует: после провала в квалификации ЛЧ с «Кайратом» и ничьей со «Црвеной Звездой» это снова игра, в которой команда долго не включалась. Внутри матча Роджерс ловко менял структуру и роли (Маэда — правый латераль, Тирни — в тройке), но старые симптомы остались: долгая стерильность в первой половине и неубедительность в решающем касании.

Отдельная линия — игра Шмейхеля. Он действительно пару раз выручил (удар Виктора, дальний выстрел Гриллича), но ключевой кадр — пропущенный удар издали Орты, плюс неточности в розыгрыше ногами. Для кипера такого калибра — слишком дорогие микропросчёты в матче, где каждый миллиметр — за счёт.

Каспер Шмейхель globallookpress.com

Диагноз и что дальше

У «Селтика» — одно очко после двух туров ЛЕ и уже пятый матч без голов (из 12-ти) во всех турнирах. Для команды, которая в прошлом сезоне штамповала голы рекордным темпом, — тревожный сдвиг. Роджерс честно взял ответственность: «нам надо срочно возвращать агрессию в завершении», но текущая картина говорит и о другом — нужна ясность в атакующих взаимодействиях и, похоже, креатив в середине.

Баннер фанатов «Селтика» globallookpress.com

«Брага» — два из двух (после «Фейеноорда»), чёткая структура, быстрые переходы и умение пережидать шторм соперника. В Глазго они были не идеальны, но зрело-экономны — этого хватило, чтобы унести три очка и подлить масла в огонь локального кризиса хозяев.

И да, цифры лишь расставят акценты: по ожидаемым голам гости были впереди (около 1.05 xG против 0.65 у «Селтика»), у шотландцев — три удара в створ и много «почти». Этого мало, когда ВАР забирает пограничный момент, а вратарь соперника тащит всё, что летит в створ.

Следующая остановка «Селтика» — домашний чемпионат и попытка собрать качество из обрывков. Но после такого вечера на «Селтик Парк» главная задача — найти ответы. Причём не только на поле, но и в переговорной комнате в понедельник.