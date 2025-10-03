Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На «Селтик Парк» сначала наступил мир — фан-группы отложили запланированную 29-минутную тишину и согласились на встречу с советом директоров. Но футбол повысил громкость самостоятельно: дальний удар Рикарду Орты, отменённый ВАР гол Келечи Ихеаначо и позднее добивание Габри Мартинеса оформили победу «Браги» и взвинтили градус вокруг клуба ещё сильнее.

«Селтик» начал бодро — Себастьян Тунекти прострелил через вратарскую, потом проверил Лукашa Горничека плотным ударом.  Но первым по-настоящему громким эпизодом стала ошибка Каспера Шмейхеля на 20-й минуте.  Капитан «Браги» Рикарду Орта получил мяч в 35 метрах, посмотрел — и пробил так, что мяч после изящного нырка оказался в воротах.  Удар не был ни канонической «девяткой», ни невероятно мощным — датчанин выглядел статичным и поздно прыгнул, фактически затянув мяч в сетку.  Стадион, где до матча говорили о перемирии фанатов с боссами, притих: вместо благоприятного фона — нервы.

Дальше у хозяев в первой половине пошло рвано: то Колби Донован отдавал мячи в аут, то атаки вязли в последней трети.  «Брага», наоборот, ловила кураж: Пау Виктор Шмейхеля переводить мяч в штангу, Флориан Гриллич бил издали — кипер снова выручил.  К перерыву гостям было намного комфортнее.

ВАР против «Селтика»: гол Ихеаначо отменили — и всё рухнуло

Перерыв Брэндан Роджерс прожил активно: Донована сняли, Марсело Сараччи выпустили, Киран Тирни сместился в тройку центральных, а схема 3-5-2 добавила ширины и «рычагов» для давления.  И это сработало — ненадолго.

На 51-й минуте Келечи Ихеаначо, прессингуя на чужой трети, воспользовался серией рикошетов после неудачной игры защиты «Браги» и аккуратно вложил мяч в угол.  Немецкий арбитр Тобиас Штилер мгновенно остановил игру жестом «проверка VAR», а видеоассистент Кристиан Дингерт после более чем двух минут изучения эпизода… оставил решение об отмене в силе — за «руку» форварда.  Повторы при этом показывали контакт мяча с лицом, а не с кистью.  Это был поворот матча: равного счёта «Селтик» не получил, а стадион снова наэлектризовался.

И всё же хозяева продолжили штурм.  Тирни выиграл воздух на дальней штанге — Горничек вытащил впритирку со штангой.  Тунекти на первой ракетной скорости вскрыл правый край и крутил в дальний — вратарь «Браги» вынырнул в самом углу.  Чуть раньше Густаф Лагербельке (тот самый экс-игрок «Селтика») подкатом снял мяч у Ихеаначо перед пустыми воротами.  В эти минуты у Роджерса работал и замысел, и замены (Хататэ и Энгельс), но не хватало главного — гола.

Финал вышел прагматичным и жестоким.  «Брага» переждала пик давления и на 85-й минуте получила шанс: сначала Шмейхель отбил, потом Лиам Скейлз заблокировал добивание, но мяч отскочил так, что у Габри Мартинеса получилось забить чуть ли не случайно — рикошет от его шага превратился в добивание в упор. 0:2 — и вокруг «Селтик Парк» загремели не песни, а лозунги: «все фанаты против совета», призывы к отставке Питера Лоуэлла.  История о переносе акции протеста после приглашения на встречу с руководством в понедельник (Celtic Fans Collective) растворилась в свисте: результат перечеркнул хрупкое перемирие.

Важен и контекст.  «Селтик» в Европе буксует: после провала в квалификации ЛЧ с «Кайратом» и ничьей со «Црвеной Звездой» это снова игра, в которой команда долго не включалась.  Внутри матча Роджерс ловко менял структуру и роли (Маэда — правый латераль, Тирни — в тройке), но старые симптомы остались: долгая стерильность в первой половине и неубедительность в решающем касании.

Отдельная линия — игра Шмейхеля.  Он действительно пару раз выручил (удар Виктора, дальний выстрел Гриллича), но ключевой кадр — пропущенный удар издали Орты, плюс неточности в розыгрыше ногами.  Для кипера такого калибра — слишком дорогие микропросчёты в матче, где каждый миллиметр — за счёт.

Диагноз и что дальше

У «Селтика» — одно очко после двух туров ЛЕ и уже пятый матч без голов (из 12-ти) во всех турнирах.  Для команды, которая в прошлом сезоне штамповала голы рекордным темпом, — тревожный сдвиг.  Роджерс честно взял ответственность: «нам надо срочно возвращать агрессию в завершении», но текущая картина говорит и о другом — нужна ясность в атакующих взаимодействиях и, похоже, креатив в середине.

«Брага» — два из двух (после «Фейеноорда»), чёткая структура, быстрые переходы и умение пережидать шторм соперника.  В Глазго они были не идеальны, но зрело-экономны — этого хватило, чтобы унести три очка и подлить масла в огонь локального кризиса хозяев.

И да, цифры лишь расставят акценты: по ожидаемым голам гости были впереди (около 1.05 xG против 0.65 у «Селтика»), у шотландцев — три удара в створ и много «почти».  Этого мало, когда ВАР забирает пограничный момент, а вратарь соперника тащит всё, что летит в створ.

Следующая остановка «Селтика» — домашний чемпионат и попытка собрать качество из обрывков.  Но после такого вечера на «Селтик Парк» главная задача — найти ответы.  Причём не только на поле, но и в переговорной комнате в понедельник.