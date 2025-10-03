Штормовая Британия, вязкий газон, ноль эмоций до перерыва — и фейерверк в концовке. На «Виталити» всё шло к четвертому подряд провалу «Фулхэма» здесь и первой домашней осечке «Борнмута» с августа, но команда Андони Ираолы снова показала главную фишку сезона: терпит, давит — и взрывается в нужные 15 минут. Героем ночи стал Антуан Семеньо: гол с «невозможного» угла, гол в контратаке в добавленное время и ключевой разгон победного штурма. Между ними — пушечный выстрел Джастина Клюйверта с 30 метров. Итог: 3:1 и «вишни» — вторые в таблице.

Результат матча Борнмут Борнмут 3:1 Фулхэм Лондон 0:1 Райан Сесеньон 70' 1:1 Энтойн Семеньо 78' 2:1 Джастин Клюйверт 84' 3:1 Энтойн Семеньо 90+6' Борнмут: Джордже Петрович, Джеймс Хилл ( Алекс Хименес 61' ), Бафоде Диаките, Маркос Сенеси ( Райан Кристи 78' ), Адриен Трюффер, Тайлер Адамс ( Ben Gannon Doak 78' ), Алекс Скотт, Дэвид Брукс ( Велько Милосавлевич 85' ), Маркус Таверньер ( Джастин Клюйверт 61' ), Энтойн Семеньо, Эванилсон Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Исса Диоп ( Адама Траоре 86' ), Гарри Уилсон ( Самуэль Чуквезе 67' ), Райан Сесеньон, Сандер Берге, Саша Лукич ( Томас Кейрни 14' ), Алекс Айуоби ( Эмиль Смит-Роу 86' ), Джошуа Кинг ( Кевин 67' ) Жёлтые карточки: Исса Диоп 76' (Фулхэм), Кобо да Коста 86' (Фулхэм)

Статистика матча 6 Удары в створ 4 2 Удары мимо 4 53 Владение мячом 47 4 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 8 Фолы 10

Ираола освежил стартовый состав (четыре ротации), но сохранил базовую идею: высокий прессинг, агрессивные стандарты, активный левый фланг с Трюффером. «Борнмут» начал бодро — Лено отбил плотный удар Тайлера Адамса, потом справился с прострелами и корнерами. У гостей проблемы начались раньше: уже на 14-й минуте травмировался Саша Лукич, его сменил Том Кэрни — и «Фулхэм» хоть чуть-чуть подержал мяч и стал точнее переходить в атаку.

Саша Лукич globallookpress.com

Правда, шёл дождь, порывы «Эми» рубили длинные передачи, и до перерыва команды наколотили самый низкий общий xG первого тайма в сезоне — три удара в створ на двоих и счёт 0:0, который устраивал только тех, кто пропускал матч любимой команды.

Гости ударили первыми

После отдыха «Борнмут» добавил по темпу и ударам: Эванилсона отправил мяч в обратную сторону сетки, затем в руки Лено. Был ещё и спорный эпизод в штрафной с Иссой Диопом (ВАР посчитал контакт случайным). На 60-й минуте Ираола выпустил Алекса Хименеса и Клюйверта, чтобы нарастить мощность справа и обострение между линиями. Марку Силве тоже пришлось рисковать: без номинального нападающего с первых минут (18-летний Джош Кинг играл «ложную девятку») он бросил в бой Кевина и Самюэля Чуквуезe.

И этот ход дал мгновенный эффект: изящная стенка Чуквуэзe — Сессеньон, рывок из глубины и аккуратный переброс над Петровичем — 0:1 на 70-й. Казалось, «Фулхэм» нащупал сценарий вечера и точно не проиграет.

Эмоции игроков «Фулхэма» после гола globallookpress.com

Семеньо в огне: камбек за шесть минут

Ираола ответил ходом ва-банк: снял Сенеси и Адамса, добавил впереди Доака и Кристи — и поле буквально «перекосило» в сторону ворот Лено. На 78-й Семеньо устроил персональный таран: финт корпусом, слалом к лицевой, шаг — и удар с неудобного угла прямо между ног вратарю. Гениальная дерзость — 1:1 и полная перезагрузка эмоций.

Гол Антуана Семеньо globallookpress.com

Через шесть минут — кульминация камбека и всего матча. Джастин Клюйверт, только вошедший в ритм, сорвался из центрального круга, нашёл небольшое пространство и зарядил в девятку с почти 30 метров — гол-афиша, гол-подпись под победой Ираолы.

Дальний удар Клюйверта globallookpress.com

«Борнмут» не сел, а дожал: на шестой добавленной Доак вылетел в контратаку, идеально покатил в центр — Семеньо спокойно в одно касание оформил дубль. 3:1.

Антуан Семеньо празднует гол globallookpress.com

«Борнмут» держит темп первой пятёрки, «Фулхэм» может скатиться до зоны вылета

У «Борнмута» — шесть матчей без поражений и второе место перед уик-эндом. Ротация работает, интенсивность выдерживается, стандарты плюс вертикальные выходы — системный актив. Впереди важный вопрос: как распределять нагрузку, чтобы сохранить «ноги» к зиме.

«Фулхэм» — хороший час работы в сложных условиях, но снова боль от концовок и нехватка глубины в атаке. Когда нет традиционной девятки, приходится надеяться на вспышки флангов и стандарты — против организованного «Борнмута» этого мало. 8 очков после 7 туров — потенциально «Фулхэм» уже в понедельник может быть на 16-й строчке.

Календарь и таблица АПЛ

Получился настоящий матч-витрина Ираолы: гибкость по ходу игры, агрессия замен и вера в решающих исполнителей. АПЛ любит тех, кто дожимает, — «Борнмут» сейчас именно такой. «Фулхэму» — лечить концовки и вернуть ударную девятку, иначе слишком часто хороший план рассыпается в концовках.