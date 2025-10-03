Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Штормовая Британия, вязкий газон, ноль эмоций до перерыва — и фейерверк в концовке. На «Виталити» всё шло к четвертому подряд провалу «Фулхэма» здесь и первой домашней осечке «Борнмута» с августа, но команда Андони Ираолы снова показала главную фишку сезона: терпит, давит — и взрывается в нужные 15 минут. Героем ночи стал Антуан Семеньо: гол с «невозможного» угла, гол в контратаке в добавленное время и ключевой разгон победного штурма. Между ними — пушечный выстрел Джастина Клюйверта с 30 метров. Итог: 3:1 и «вишни» — вторые в таблице.

Результат матча

БорнмутБорнмутБорнмут3:1ФулхэмФулхэмЛондон
0:1 Райан Сесеньон 70' 1:1 Энтойн Семеньо 78' 2:1 Джастин Клюйверт 84' 3:1 Энтойн Семеньо 90+6'
Борнмут:  Джордже Петрович,  Джеймс Хилл (Алекс Хименес 61'),  Бафоде Диаките,  Маркос Сенеси (Райан Кристи 78'),  Адриен Трюффер,  Тайлер Адамс (Ben Gannon Doak 78'),  Алекс Скотт,  Дэвид Брукс (Велько Милосавлевич 85'),  Маркус Таверньер (Джастин Клюйверт 61'),  Энтойн Семеньо,  Эванилсон
Фулхэм:  Бернд Лено,  Тимоти Кастань,  Кэлвин Бейсси,  Йоаким Андерсен,  Исса Диоп (Адама Траоре 86'),  Гарри Уилсон (Самуэль Чуквезе 67'),  Райан Сесеньон,  Сандер Берге,  Саша Лукич (Томас Кейрни 14'),  Алекс Айуоби (Эмиль Смит-Роу 86'),  Джошуа Кинг (Кевин 67')
Жёлтые карточки:  Исса Диоп 76' (Фулхэм),  Кобо да Коста 86' (Фулхэм)

Ираола освежил стартовый состав (четыре ротации), но сохранил базовую идею: высокий прессинг, агрессивные стандарты, активный левый фланг с Трюффером.  «Борнмут» начал бодро — Лено отбил плотный удар Тайлера Адамса, потом справился с прострелами и корнерами.  У гостей проблемы начались раньше: уже на 14-й минуте травмировался Саша Лукич, его сменил Том Кэрни — и «Фулхэм» хоть чуть-чуть подержал мяч и стал точнее переходить в атаку.

Саша Лукич
Саша Лукич globallookpress.com

Правда, шёл дождь, порывы «Эми» рубили длинные передачи, и до перерыва команды наколотили самый низкий общий xG первого тайма в сезоне — три удара в створ на двоих и счёт 0:0, который устраивал только тех, кто пропускал матч любимой команды.

Гости ударили первыми

После отдыха «Борнмут» добавил по темпу и ударам: Эванилсона отправил мяч в обратную сторону сетки, затем в руки Лено.  Был ещё и спорный эпизод в штрафной с Иссой Диопом (ВАР посчитал контакт случайным).  На 60-й минуте Ираола выпустил Алекса Хименеса и Клюйверта, чтобы нарастить мощность справа и обострение между линиями.  Марку Силве тоже пришлось рисковать: без номинального нападающего с первых минут (18-летний Джош Кинг играл «ложную девятку») он бросил в бой Кевина и Самюэля Чуквуезe.

И этот ход дал мгновенный эффект: изящная стенка Чуквуэзe — Сессеньон, рывок из глубины и аккуратный переброс над Петровичем — 0:1 на 70-й.  Казалось, «Фулхэм» нащупал сценарий вечера и точно не проиграет.

Эмоции игроков «Фулхэма» после гола
Эмоции игроков «Фулхэма» после гола globallookpress.com

Семеньо в огне: камбек за шесть минут

Ираола ответил ходом ва-банк: снял Сенеси и Адамса, добавил впереди Доака и Кристи — и поле буквально «перекосило» в сторону ворот Лено.  На 78-й Семеньо устроил персональный таран: финт корпусом, слалом к лицевой, шаг — и удар с неудобного угла прямо между ног вратарю.  Гениальная дерзость — 1:1 и полная перезагрузка эмоций.

Гол Антуана Семеньо
Гол Антуана Семеньо globallookpress.com

Через шесть минут — кульминация камбека и всего матча.  Джастин Клюйверт, только вошедший в ритм, сорвался из центрального круга, нашёл небольшое пространство и зарядил в девятку с почти 30 метров — гол-афиша, гол-подпись под победой Ираолы.

Дальний удар Клюйверта
Дальний удар Клюйверта globallookpress.com

«Борнмут» не сел, а дожал: на шестой добавленной Доак вылетел в контратаку, идеально покатил в центр — Семеньо спокойно в одно касание оформил дубль. 3:1.

Антуан Семеньо празднует гол
Антуан Семеньо празднует гол globallookpress.com

«Борнмут» держит темп первой пятёрки, «Фулхэм» может скатиться до зоны вылета

У «Борнмута» — шесть матчей без поражений и второе место перед уик-эндом.  Ротация работает, интенсивность выдерживается, стандарты плюс вертикальные выходы — системный актив.  Впереди важный вопрос: как распределять нагрузку, чтобы сохранить «ноги» к зиме.

«Фулхэм» — хороший час работы в сложных условиях, но снова боль от концовок и нехватка глубины в атаке.  Когда нет традиционной девятки, приходится надеяться на вспышки флангов и стандарты — против организованного «Борнмута» этого мало. 8 очков после 7 туров — потенциально «Фулхэм» уже в понедельник может быть на 16-й строчке.

Получился настоящий матч-витрина Ираолы: гибкость по ходу игры, агрессия замен и вера в решающих исполнителей.  АПЛ любит тех, кто дожимает, — «Борнмут» сейчас именно такой.  «Фулхэму» — лечить концовки и вернуть ударную девятку, иначе слишком часто хороший план рассыпается в концовках.