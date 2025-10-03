Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру нападающего своей команды Виктора Дьекереша в последних матчах.

Виктор Дьекереш — нападающий «Арсенала» globallookpress.com

В прошедших 5-и встречах форвард не забил ни одного гола.

«Я чувствую, что с каждым матчем он играет всё лучше и лучше. Несколько раз его удары блокировали, а потом он попал в штангу. Однако считаю, что в целом его выступление было исключительным (в матче Лиги чемпионов с "Олимпиакосом"). Виктор отлично поработал.

Да, мы хотим, чтобы он забивал голы, но если он не делает этого, то пусть хотя бы продолжает делать всё то, что он уже даёт команде. Виктор очень помогает ей. Надеюсь, он забьёт в субботней встрече», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В нынешнем сезоне Дьекереш провел за «Арсенал» 10 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.