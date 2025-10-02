Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

Оливье Жиру — нападающий «Лилля»
В одной из встреч «Лилль» обыграл «Рому» со счетом 1:0.

Единственный гол у французской команды забил Хакон-Арнар Харальдссон на 6-й минуте встречи.

Результат матча

РомаРимРома0:1ЛилльЛилльЛилль
0:1 Хакон-Арнар Харальдссон 6'
Рома:  Миле Свилар,  Зеки Челик,  Марио Эрмосо (Джанлука Манчини 55'),  Эван Н'Дика,  Константинос Цимикас (Девин Ренс 46'),  Уэсли Франса,  Нейл Эль-Айнауи,  Бриан Кристанте (Ману Коне 69'),  Матиас Соуле,  Лоренцо Пеллегрини (Стефан Эль-Шаарави 55'),  Эван Фергюсон (Артем Довбик 78')
Лилль:  Берке Озер,  Калвин Вердонк (Ромен Перро 69'),  Шансель Мбемба,  Айсса Манди,  Тома Мёнье,  Хакон-Арнар Харальдссон (Матиас Фернандес 62'),  Набиль Бенталеб (Хамза Игаман 62'),  Айюб Буадди,  Оливье Жиру (Бенжамен Андре 62'),  Осам Сахрауи (Ngal'ayel Mukau 89'),  Фелиш Коррея
Жёлтые карточки:  Калвин Вердонк 9' (Лилль),  Айюб Буадди 61' (Лилль),  Айсса Манди 81' (Лилль),  Берке Озер 90+3' (Лилль)

«Лилль» занимает 2-е место в таблице общего этапа с 6-ю очками в активе.  «Рома» — на 14-й позиции (3).

«Бетис» обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0.

В составе испанской команды гол записал на свой счет Джовани Ло Чельсо на 31-й минуте.

На 53-й минуте игрок «Лудогорца» Сон забил гол в свои ворота.

«Бетис» располагается на 4-й позиции (4 очка), а «Лудогорец» — на 19-й строчке (3).

«Гоу Эхед Иглс» одолел «Панатинаикос» со счетом 2:1.

У греческой команды единственный гол забил Кароль Свидерский на 55-й минуте.

В составе «Гоу Эхед Иглс» дубль оформил Милан Смит, отличившись на 75-й и 82-й минутах встречи.

После этого матча «Гоу Эхед Иглс» занимает 15-е место с 3 очками, а «Панатинаикос» — на 6-й позиции (3).