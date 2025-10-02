Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы.
В одной из встреч «Лилль» обыграл «Рому» со счетом 1:0.
Единственный гол у французской команды забил Хакон-Арнар Харальдссон на 6-й минуте встречи.
Результат матча
«Лилль» занимает 2-е место в таблице общего этапа с 6-ю очками в активе. «Рома» — на 14-й позиции (3).
«Бетис» обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0.
В составе испанской команды гол записал на свой счет Джовани Ло Чельсо на 31-й минуте.
На 53-й минуте игрок «Лудогорца» Сон забил гол в свои ворота.
«Бетис» располагается на 4-й позиции (4 очка), а «Лудогорец» — на 19-й строчке (3).
«Гоу Эхед Иглс» одолел «Панатинаикос» со счетом 2:1.
У греческой команды единственный гол забил Кароль Свидерский на 55-й минуте.
В составе «Гоу Эхед Иглс» дубль оформил Милан Смит, отличившись на 75-й и 82-й минутах встречи.
После этого матча «Гоу Эхед Иглс» занимает 15-е место с 3 очками, а «Панатинаикос» — на 6-й позиции (3).