Агент форварда «Крыльев Советов» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев рассказал, как проходит восстановление футболиста после травмы.

Вадим Раков globallookpress.com

«Все идет по графику. На сегодняшний день осложнений нет. Наверное, к концу этой недели или к началу следующей Вадим сможет приступить к тренировкам. Но точнее можно сказать после всех обследований. У Вадима есть программа, которую ему подготовили доктора, пока он занимается по ней», — сказал Кузьмичев «СЭ».

20-летний Раков арендован самарским клубом до конца сезона у «Локомотива». В этом сезоне он провел за «Крылья Советов» 8 игр, забил в них 5 голов и сделал 2 ассиста. Травму игрок получил в составе молодежной сборной России.